La Familia Salesiana de Mérida celebra el mes de María Auxiliadora con pregón, triduo y procesión

La Familia Salesiana de Mérida ha organizado una programación especial con motivo del mes de María Auxiliadora, una celebración muy arraigada en la tradición salesiana y esperada por la comunidad educativa y pastoral de la ciudad.

Los actos centrales arrancarán el próximo domingo 10 de mayo con el Pregón de María Auxiliadora, que se celebrará en la iglesia del Colegio Salesiano tras la eucaristía de apertura del mes de mayo, prevista a las 12.00 horas. El pregón correrá a cargo de Pilar Sánchez Gragero, salesiana cooperadora y profesora del Colegio Salesiano de Mérida, y contará con la actuación del Coro María Auxiliadora.

Triduo en el Colegio Salesiano

La programación religiosa continuará del 13 al 15 de mayo con el tradicional triduo en honor a María Auxiliadora, también en la iglesia del Colegio Salesiano. Cada jornada comenzará con el rezo del santo rosario, a las 19.30 horas, y seguirá con la eucaristía, a las 20.00 horas.

El miércoles 13 de mayo tendrá lugar la presentación a María Auxiliadora de los niños nacidos durante el año, en una celebración animada por la catequesis de Comunión y presidida por el salesiano Jesús Ortega. El jueves 14 se celebrará una venta solidaria de flores y una ofrenda floral, con la animación de la Familia Salesiana y la presidencia del salesiano Miguel Gambín. El viernes 15 se impondrán las medallas a los nuevos asociados, en una eucaristía animada por el Movimiento Juvenil Salesiano y presidida por el salesiano Javier López.

Procesión por el centro de Mérida

Los actos culminarán el sábado 16 de mayo con una solemne eucaristía en honor a María Auxiliadora en la Santa Iglesia Concatedral de Mérida, a las 20.30 horas. A continuación, se celebrará la tradicional procesión por las calles del centro, con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz.

El recorrido previsto partirá de la Concatedral y continuará por Plaza de España, Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia, Puerta de la Villa, Berzocana, Romero Leal, Plaza del Rastro y Plaza de España, antes de regresar de nuevo a la Concatedral.

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Desde la Familia Salesiana de Mérida se invita a participar en estos actos a toda la ciudadanía, antiguos alumnos, familias, jóvenes y devotos de María Auxiliadora, en una celebración que combina fe, tradición y convivencia.