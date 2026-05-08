Inclusión social
Un joven pacense con autismo no verbal recibirá en Mérida la toga romana que abre Emerita Lvdica
Regino de Miguel, de 17 años, se comunica con tablet y redes sociales y protagonizará la Ceremonia del Fuego de la fiesta recreacionista emeritense
La XVI Emerita Lvdica tendrá este año un protagonista con un mensaje propio. Regino de Miguel, un joven de Badajoz de 17 años con autismo no verbal, será quien reciba la toga de ciudadano romano en la Ceremonia del Fuego, el rito con el que la capital extremeña inaugura su viaje anual al pasado romano.
El Ayuntamiento de Mérida informó ayer de la elección de Regino para participar en este acto simbólico de apertura de la fiesta recreacionista, una de las citas culturales más reconocibles de la capital regional, en la que la ciudad vuelve a mirar a su origen romano. La programación de Emerita Lvdica se prolongará hasta el 28 de mayo.
La entrega de la toga forma parte de una ceremonia que marca el inicio de la celebración y que cada año convierte el patrimonio en espacio de recreación histórica. En esta edición, el Consistorio ha querido poner el foco en una historia personal vinculada a la comunicación, la inclusión y la presencia de las personas con diversidad funcional en la vida pública.
Una voz escrita en una tablet
Regino se comunica con el apoyo de su asistente personal y escribe en una tablet. También utiliza las redes sociales como espacio de expresión. Actualmente estudia en el instituto, un lugar que considera esencial en su vida porque, según explica, es "el único sitio donde puedo relacionarme y aprender".
El ayuntamiento ha destacado que afronta un reto académico importante, al cursar dos cursos en uno gracias al esfuerzo de docentes, profesionales, familiares y a su propia voluntad. Para el Consistorio emeritense, su trayectoria muestra que la comunicación puede adoptar muchas formas y que la participación social no debe depender de una única manera de hablar.
El joven pacense quiere ser periodista. Su aspiración, según recoge la nota municipal, es utilizar su voz para defender a quienes no pueden comunicarse con facilidad, especialmente a las personas con autismo. "Es hora de que nos conozcan, nos respeten y nos incluyan de verdad en la sociedad", reivindica.
Un mensaje contra las barreras invisibles
El Ayuntamiento de Mérida ha subrayado que el mensaje de Regino es "claro, directo y profundamente necesario" en un momento en el que, según la institución, demasiadas personas con diversidad funcional siguen encontrándose con barreras invisibles en las aulas, en el empleo y en la vida cotidiana.
Su presencia en la apertura de Emerita Lvdica introduce una lectura social en una fiesta marcada habitualmente por la recreación histórica, el patrimonio y la participación ciudadana. Mérida, que durante estos días se transforma en la antigua Augusta Emerita, abrirá así su celebración con un gesto dirigido a ampliar la mirada sobre la inclusión.
El Consistorio define la historia de Regino como "una lección de humanidad" y una demostración de que la diversidad no empobrece a la sociedad, sino que la completa. La toga romana que recibirá en la Ceremonia del Fuego no será solo un símbolo festivo, sino una invitación a reconocer otras formas de comunicarse, aprender y ocupar espacio en la comunidad.
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