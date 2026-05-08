OnlyFans, sexo y dinero: Mérida abre el debate sobre el negocio digital que incomoda

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Igualdad, celebrará una nueva sesión del Espacio de Pensamiento Feminista con la charla "OnlyFans, un espacio blanqueado del negocio del sexo", una actividad que pretende abrir un espacio de reflexión sobre las nuevas formas de explotación y consumo sexual en internet.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 13 de mayo, a las 18.30 horas, en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Alcazaba, uno de los espacios municipales de referencia para la programación cultural y social de la capital extremeña.

La sesión contará con la participación de Isabel Sanz Morán, coordinadora de programas de la Federación de Mujeres Jóvenes, que presentará un estudio sobre el impacto y las implicaciones del negocio del sexo en entornos digitales desde una perspectiva feminista.

El negocio del sexo en la pantalla

La charla pondrá el foco en plataformas digitales como OnlyFans, convertidas en los últimos años en escaparates de contenido sexual de pago y en objeto de debate dentro del movimiento feminista. Bajo el título del encuentro, la propuesta plantea una mirada crítica sobre la normalización de estos espacios y sobre el modo en que se presentan socialmente.

Cartel del encuentro "OnlyFans, un espacio blanqueado del negocio del sexo", que se celebrará el 13 de mayo en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. / El Periódico Extremadura

Según la información facilitada por el consistorio emeritense, el objetivo es generar un espacio de debate acerca del negocio del sexo en entornos digitales, sus efectos y las formas en que estas plataformas influyen en la percepción social de la sexualidad, el cuerpo y la autonomía de las mujeres.

La actividad se enmarca en el Espacio de Pensamiento Feminista, una iniciativa impulsada por la Delegación de Igualdad para abordar asuntos de actualidad desde una perspectiva feminista y favorecer la participación ciudadana en torno a cuestiones sociales que atraviesan la vida cotidiana.

Entrada libre y gratuita

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Las personas interesadas pueden realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización.

Con esta nueva sesión, la capital extremeña incorpora al debate público una cuestión que ha ganado presencia en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones juveniles: el papel de las plataformas digitales en la expansión de nuevas formas de negocio vinculadas al sexo online.