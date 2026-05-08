Del viernes 8 al domingo 10 de mayo
El Prado vivirá con intensidad en Mérida sus fiestas vecinales y homenajeará a su vecina más veterana
La cita reunirá a cientos de vecinos, tanto del propio barrio como de otros puntos de la capital extremeña
La barriada de El Prado vivirá con intensidad y vibrará durante todo el fin de semana con sus fiestas vecinales, que se celebran desde este viernes 8 hasta el domingo 10 de mayo. La cita reunirá a cientos de vecinos, tanto del propio barrio como de otros puntos de la capital extremeña, en torno a una programación pensada para la convivencia.
Abuela del barrio
El arranque oficial será este viernes a las 20.00 horas con la lectura del pregón, que correrá a cargo de los usuarios y trabajadores de Plena Inclusión Mérida. A continuación, el barrio rendirá homenaje a la abuela del barrio, una vecina de 101 años, en uno de los momentos más emotivos de la celebración.
Celebración abierta
La primera jornada continuará con las actuaciones de las academias de baile de Julia Báez, que pondrán ritmo al inicio de unas fiestas marcadas por el ambiente vecinal. El Prado quiere convertir estos tres días en un punto de encuentro entre generaciones y en una celebración abierta a toda la ciudad.
- La fábrica china de cátodos se prepara para iniciar las obras en Mérida con 800 millones sobre la mesa
- La antigua gasolinera de Cepansa que Mérida casi perdió vuelve a levantarse tras años de abandono
- Felipe Gómez: el 'Jordi Hurtado' emeritense
- El Teatro Romano de Mérida abre gratis para una noche de jotas, niños y raíces extremeñas
- El gigante chino de los cátodos que puede cambiar el futuro industrial de Mérida
- La plaza de España de Mérida, el enclave histórico que mueve la economía local
- El lío de las baldosas de Santa Eulalia en Mérida puede acabar en los tribunales
- El nuevo campo de fútbol indoor de Mérida que no existe en ningún otro punto de Extremadura