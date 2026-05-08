El Prado vivirá con intensidad en Mérida sus fiestas vecinales y homenajeará a su vecina más veterana

La barriada de El Prado vivirá con intensidad y vibrará durante todo el fin de semana con sus fiestas vecinales, que se celebran desde este viernes 8 hasta el domingo 10 de mayo. La cita reunirá a cientos de vecinos, tanto del propio barrio como de otros puntos de la capital extremeña, en torno a una programación pensada para la convivencia.

Ambiente en las fiestas vecinales de la barriada de El Prado, en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Abuela del barrio

El arranque oficial será este viernes a las 20.00 horas con la lectura del pregón, que correrá a cargo de los usuarios y trabajadores de Plena Inclusión Mérida. A continuación, el barrio rendirá homenaje a la abuela del barrio, una vecina de 101 años, en uno de los momentos más emotivos de la celebración.

Ambiente en las fiestas vecinales de la barriada de El Prado, en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Celebración abierta

La primera jornada continuará con las actuaciones de las academias de baile de Julia Báez, que pondrán ritmo al inicio de unas fiestas marcadas por el ambiente vecinal. El Prado quiere convertir estos tres días en un punto de encuentro entre generaciones y en una celebración abierta a toda la ciudad.