Extremadura exige al Estado una solución urgente tras quedarse sin autobús entre Mérida y Sevilla

La Junta de Extremadura ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una solución urgente para restablecer el transporte regular de viajeros por carretera entre Mérida y Sevilla, una conexión clave para muchos usuarios extremeños que se desplazan hacia Andalucía por motivos laborales, administrativos, sanitarios o familiares.

Según ha trasladado el Ejecutivo regional, la línea Mérida-Sevilla ha dejado este viernes de prestar servicio, lo que ha impedido a cientos de ciudadanos realizar el trayecto previsto. La Junta considera que esta situación ha generado un perjuicio directo a los viajeros y reclama que el Gobierno central actúe de forma inmediata.

La Junta plantea dos vías urgentes

El Gobierno extremeño pide al Ministerio que adjudique la línea de manera provisional a otra empresa o, en su defecto, que tramite un contrato de emergencia para garantizar la continuidad del servicio. Ambas fórmulas permitirían, según la Junta, desbloquear una prestación que depende de una concesión administrativa de ámbito nacional.

La compañía titular de la concesión, Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA), atraviesa, según la información facilitada por la Junta, una situación empresarial que le dificulta cumplir el objeto de la licitación. El Ejecutivo autonómico insiste en que, aunque ha realizado gestiones durante las últimas semanas, la competencia para resolver el problema corresponde al Ministerio.

Vehículo de LEDA en los andenes de la estación de autobuses de Badajoz. / S. García

Una concesión que depende del Estado

La Junta recuerda que el Ministerio de Transportes es el responsable de esta concesión nacional y sostiene que está "dilatando una solución" ante las incidencias continuadas que se vienen produciendo en el servicio. Por ello, reclama una respuesta inmediata que evite que los usuarios sigan quedándose sin una conexión regular entre Extremadura y Sevilla.

El Ejecutivo autonómico afirma además que en las últimas semanas ha contactado con varias empresas que estarían interesadas en hacerse cargo del trayecto. Sin embargo, subraya que solo el Ministerio puede autorizar una prestación provisional o activar un contrato de emergencia que permita recuperar el servicio.

Cientos de usuarios pendientes de una alternativa

La suspensión del trayecto ha dejado a cientos de ciudadanos sin poder viajar este viernes, según la Junta. La situación afecta especialmente a una línea que conecta Mérida con Sevilla, dos ciudades entre las que existe movilidad habitual por razones laborales, universitarias, médicas y de enlace con otros medios de transporte.

A la espera de una decisión del Ministerio, la Junta reclama que se actúe sin más demoras y que se garantice la continuidad de un servicio público esencial para los usuarios de la comunidad. La solución que plantea pasa por una autorización provisional a otra empresa o por la vía excepcional de emergencia.