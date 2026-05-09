Las dos bolsas de empleo que pueden abrir próximos contratos en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha publicado la convocatoria y activación de nuevas bolsas de empleo y listas de espera para las categorías profesionales de oficiales de albañilería y jardinería, dos perfiles vinculados al mantenimiento urbano y a servicios municipales considerados prioritarios.

La convocatoria fue publicada el pasado miércoles, 6 de mayo, y permitirá disponer de personal para atender necesidades "urgentes" e "inaplazables", según ha explicado el consistorio emeritense en una nota de prensa. El objetivo es contar con una herramienta de contratación temporal para futuros planes municipales, cobertura de bajas por incapacidad temporal, vacantes interinas y refuerzos de plantilla.

Acceso mediante pruebas teóricas y prácticas

Podrán presentarse a estas bolsas todas las personas interesadas, con independencia de su situación laboral, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases y superen las correspondientes pruebas selectivas. El proceso tendrá una parte teórica y otra práctica, de acuerdo con la información facilitada por el ayuntamiento.

Detalle de las flores plantadas en la rotonda de La Loba. / Ayuntamiento de Mérida

Las contrataciones no serán automáticas. El consistorio precisa que se realizarán en función de las necesidades del servicio y de la disponibilidad presupuestaria existente. La financiación podrá proceder de los presupuestos propios del consistorio de la capital extremeña o de fondos externos vinculados a programas relacionados con estas contrataciones.

Contratación temporal y clasificación profesional

Las bolsas se destinan a la contratación temporal de oficiales de albañilería y jardinería. La clasificación profesional se establecerá conforme a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, subgrupo C2.

El ayuntamiento enmarca la medida en su estrategia de gestión pública iniciada en 2015, con la que asegura que busca consolidar el funcionamiento democrático de la institución local y reforzar su papel como impulsora de la vida pública municipal.

Fachada del consistorio emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

En la nota, el Gobierno local vincula esta convocatoria con criterios de participación, transparencia y rendición de cuentas, además de con principios como la austeridad en el gasto, la ejemplaridad en el ejercicio de la responsabilidad política y la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Sustituyen a bolsas anteriores

Estas nuevas bolsas sustituirán a aquellas de la misma categoría profesional que permanezcan activas en la fecha de resolución del proceso selectivo. Es decir, una vez concluido el procedimiento, las listas resultantes pasarán a ser la referencia para futuras necesidades temporales en estos perfiles.

En cualquier caso, las ofertas de contratación quedarán supeditadas a la existencia de créditos autorizados. El consistorio subraya así que la incorporación de personal dependerá tanto de las necesidades concretas de cada servicio como de la disponibilidad económica en cada momento.