Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Empleo público

Las dos bolsas de empleo que pueden abrir próximos contratos en Mérida

El ayuntamiento de la capital extremeña activa listas para contrataciones temporales vinculadas a planes municipales, bajas, vacantes interinas y refuerzos de personal

Trabajador de la construcción en una obra.

Trabajador de la construcción en una obra. / ANDRÉS CRUZ

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha publicado la convocatoria y activación de nuevas bolsas de empleo y listas de espera para las categorías profesionales de oficiales de albañilería y jardinería, dos perfiles vinculados al mantenimiento urbano y a servicios municipales considerados prioritarios.

La convocatoria fue publicada el pasado miércoles, 6 de mayo, y permitirá disponer de personal para atender necesidades "urgentes" e "inaplazables", según ha explicado el consistorio emeritense en una nota de prensa. El objetivo es contar con una herramienta de contratación temporal para futuros planes municipales, cobertura de bajas por incapacidad temporal, vacantes interinas y refuerzos de plantilla.

Acceso mediante pruebas teóricas y prácticas

Podrán presentarse a estas bolsas todas las personas interesadas, con independencia de su situación laboral, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases y superen las correspondientes pruebas selectivas. El proceso tendrá una parte teórica y otra práctica, de acuerdo con la información facilitada por el ayuntamiento.

Detalle de las flores plantadas en la rotonda de La Loba.

Detalle de las flores plantadas en la rotonda de La Loba. / Ayuntamiento de Mérida

Las contrataciones no serán automáticas. El consistorio precisa que se realizarán en función de las necesidades del servicio y de la disponibilidad presupuestaria existente. La financiación podrá proceder de los presupuestos propios del consistorio de la capital extremeña o de fondos externos vinculados a programas relacionados con estas contrataciones.

Contratación temporal y clasificación profesional

Las bolsas se destinan a la contratación temporal de oficiales de albañilería y jardinería. La clasificación profesional se establecerá conforme a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, subgrupo C2.

El ayuntamiento enmarca la medida en su estrategia de gestión pública iniciada en 2015, con la que asegura que busca consolidar el funcionamiento democrático de la institución local y reforzar su papel como impulsora de la vida pública municipal.

Fachada del consistorio emeritense.

Fachada del consistorio emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

En la nota, el Gobierno local vincula esta convocatoria con criterios de participación, transparencia y rendición de cuentas, además de con principios como la austeridad en el gasto, la ejemplaridad en el ejercicio de la responsabilidad política y la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Sustituyen a bolsas anteriores

Estas nuevas bolsas sustituirán a aquellas de la misma categoría profesional que permanezcan activas en la fecha de resolución del proceso selectivo. Es decir, una vez concluido el procedimiento, las listas resultantes pasarán a ser la referencia para futuras necesidades temporales en estos perfiles.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, las ofertas de contratación quedarán supeditadas a la existencia de créditos autorizados. El consistorio subraya así que la incorporación de personal dependerá tanto de las necesidades concretas de cada servicio como de la disponibilidad económica en cada momento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La fábrica china de cátodos se prepara para iniciar las obras en Mérida con 800 millones sobre la mesa
  2. La antigua gasolinera de Cepansa que Mérida casi perdió vuelve a levantarse tras años de abandono
  3. Felipe Gómez: el 'Jordi Hurtado' emeritense
  4. El Teatro Romano de Mérida abre gratis para una noche de jotas, niños y raíces extremeñas
  5. El gigante chino de los cátodos que puede cambiar el futuro industrial de Mérida
  6. La plaza de España de Mérida, el enclave histórico que mueve la economía local
  7. El lío de las baldosas de Santa Eulalia en Mérida puede acabar en los tribunales
  8. El nuevo campo de fútbol indoor de Mérida que no existe en ningún otro punto de Extremadura

Las dos bolsas de empleo que pueden abrir próximos contratos en Mérida

Las dos bolsas de empleo que pueden abrir próximos contratos en Mérida

El Prado vivirá con intensidad en Mérida sus fiestas vecinales y homenajeará a su vecina más veterana

El Prado vivirá con intensidad en Mérida sus fiestas vecinales y homenajeará a su vecina más veterana

OnlyFans, sexo y dinero: Mérida abre el debate sobre el negocio digital que incomoda

OnlyFans, sexo y dinero: Mérida abre el debate sobre el negocio digital que incomoda

El alcalde de Mérida celebra la sentencia del TSJEx: "Confirma la legalidad del concurso de las cámaras de Zona de Bajas Emisiones"

El alcalde de Mérida celebra la sentencia del TSJEx: "Confirma la legalidad del concurso de las cámaras de Zona de Bajas Emisiones"

La Familia Salesiana de Mérida celebra el mes de María Auxiliadora con pregón, triduo y procesión

La Familia Salesiana de Mérida celebra el mes de María Auxiliadora con pregón, triduo y procesión

Duro revés a la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: el TSJEx obliga a precintar las cámaras

Duro revés a la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: el TSJEx obliga a precintar las cámaras

Extremadura exige al Estado una solución urgente tras quedarse sin autobús entre Mérida y Sevilla

Extremadura exige al Estado una solución urgente tras quedarse sin autobús entre Mérida y Sevilla

Conoce las más de 600 plazas que oferta Mérida para cursos de natación y tecnificación deportiva

Conoce las más de 600 plazas que oferta Mérida para cursos de natación y tecnificación deportiva
Tracking Pixel Contents