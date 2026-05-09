El instituto Santa Eulalia de Mérida honra a Robe Iniesta en la graduación de sus alumnos

El instituto Santa Eulalia de Mérida vivió este viernes una de esas tardes que cierran una etapa y abren otra. La comunidad educativa celebró la graduación de sus alumnos de Bachillerato y de ciclos formativos, una cita marcada por la emoción habitual de las despedidas, los discursos, las familias y las fotografías de final de curso.

Pero la ceremonia tuvo además un momento especialmente simbólico. Varios alumnos interpretaron dos piezas musicales en homenaje a Robe Iniesta, el artista placentino que convirtió Extremoduro en una referencia del rock español y cuya huella sigue muy presente en varias generaciones de extremeños.

Una de las canciones elegidas fue "Si te vas", uno de los temas más reconocibles de la última etapa de Extremoduro. La elección conectó el rito académico de la despedida con una memoria cultural compartida: la de un músico nacido en Plasencia que llevó una manera muy extremeña de escribir, cantar y mirar el mundo a escenarios de todo el país.

Robe en el salón de actos

El homenaje no tuvo el tono de un gran concierto, sino el de un gesto íntimo de instituto: alumnos interpretando canciones ante compañeros, profesores y familias en una jornada que para muchos quedará ligada al final de su paso por el centro.

Graduación en el Santa Eulalia. / El Periódico

En ese contexto, "Si te vas" funcionó como algo más que una pieza musical. En una graduación, donde todo habla de marcharse, continuar estudios, buscar trabajo o empezar una vida nueva fuera de las aulas, el tema de Extremoduro encontró un encaje natural. No era solo una canción conocida, sino una forma de poner música a una despedida colectiva.

El guiño a Robe suma además una lectura local. En Extremadura, su figura ha quedado asociada a una idea de identidad cultural que va más allá del rock: la del creador que salió de Plasencia con una voz áspera y una escritura reconocible, capaz de llegar tanto a quienes crecieron con Extremoduro como a jóvenes que lo han descubierto después.

Un centro con tradición cultural

El Santa Eulalia es uno de los institutos públicos de referencia de Mérida. Dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Superior, con una actividad que va más allá de las clases ordinarias.

El centro ha construido parte de su identidad en torno a proyectos educativos y culturales. Entre ellos destaca el Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, una cita nacida en el propio instituto y vinculada a la vocación clásica de Mérida, que ha situado al alumnado en contacto directo con el Teatro Romano y con la tradición grecolatina de la ciudad.

Imagen del instituto. / El Periódico

Esa relación entre aula, cultura y patrimonio explica que una graduación pueda incorporar también un homenaje musical como el dedicado a Robe. En el Santa Eulalia, la formación académica convive con iniciativas que dan protagonismo al alumnado y que convierten actividades como esta en algo más que un acto protocolario.

La música como despedida

La graduación de este viernes reunió a estudiantes que cierran una etapa decisiva. Para los de Bachillerato, el siguiente paso llegará con la EBAU, la universidad, la Formación Profesional superior u otros itinerarios. Para los de ciclos formativos, el acto supone también el tránsito hacia nuevas prácticas, empleos o especializaciones.

En el Santa Eulalia. / Cedida a El Periódico

En todos los casos, la ceremonia sirvió para reconocer un recorrido compartido. Y lo hizo con una banda sonora que miró a Extremadura. La interpretación de dos canciones en homenaje a Robe dejó una imagen sencilla y poderosa: la de un instituto emeritense despidiendo a sus alumnos con la voz, la memoria y las canciones de uno de los grandes nombres culturales de la región. Los alumnos compartieron cena en el Hotel Velada.