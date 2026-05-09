Cultura
La lluvia obliga a trasladar la Feria del Libro de Mérida al Alcazaba y aplaza el concierto tributo a Manolo García
La feria, que se celebraba en el entorno del Templo de Diana, adapta su agenda a las condiciones meteorológicas sin renunciar al calendario
La lluvia obliga a mover la Feria del Libro de Mérida. Toda la programación prevista para hoy de la cita cultural se traslada al Centro Cultural Alcazaba, un cambio de ubicación que busca garantizar el desarrollo de las presentaciones, encuentros y actividades previstas este fin de semana.
La feria, que en esta edición estaba planteada en el entorno del Templo de Diana, adapta así su agenda a las condiciones meteorológicas sin renunciar al calendario literario. El concierto previsto para este sábado la actuación de Manolo Burro&Cía, tributo a Manolo García, dentro de la programación musical queda aplazado
El cambio convierte al Alcazaba en el centro de la actividad cultural de Mérida durante las últimas jornadas de la feria. Allí se concentrarán las presentaciones de autores, las propuestas familiares y los actos que estaban llamados a cerrar una edición marcada por la presencia de escritores nacionales, extremeños y locales.
Aldo Linares y Sánchez Adalid, citas del sábado
Este sábado 9 concentra dos de los nombres destacados del cartel. Por un lado, Aldo Linares, colaborador habitual del programa "Cuarto Milenio", intervendrá con "Yo, médium. La sensibilidad como puente", una propuesta vinculada a la experiencia personal, la percepción y el mundo de lo desconocido.
Después será el turno del escritor emeritense Jesús Sánchez Adalid, una de las voces literarias más reconocibles de Extremadura, que presentará "Tres halcones para Tamerlán". Su presencia aporta a la feria una lectura especialmente local, por su vínculo con Mérida y por una trayectoria literaria muy ligada a la novela histórica.
El traslado de hoy al Centro Cultural Alcazaba altera el escenario, pero mantiene el objetivo de la feria: convertir Mérida en un punto de encuentro entre librerías, escritores y lectores. La previsión de chubascos para este sábado y domingo ha llevado a concentrar la programación bajo techo, una solución práctica para salvar el cierre de la cita cultural más veterana de la ciudad.
Susana Martín Gijón cerrará la edición
La clausura llegará el domingo 10 con Susana Martín Gijón, autora especializada en novela negra e histórica, que dará a conocer "La capitana". Su presencia servirá para poner el cierre literario a una feria que ha combinado presentaciones, actividades infantiles, conciertos y encuentros con lectores.
Martín Gijón es uno de los nombres extremeños con mayor proyección dentro del género negro, con una obra que ha consolidado una mirada propia en torno a la investigación, la memoria y la tensión narrativa. Su participación refuerza el peso de los autores de la región dentro de una cita que busca acercar el libro a todos los públicos.
- La fábrica china de cátodos se prepara para iniciar las obras en Mérida con 800 millones sobre la mesa
- La antigua gasolinera de Cepansa que Mérida casi perdió vuelve a levantarse tras años de abandono
- Felipe Gómez: el 'Jordi Hurtado' emeritense
- Extremadura exige al Estado una solución urgente tras quedarse sin autobús entre Mérida y Sevilla
- El gigante chino de los cátodos que puede cambiar el futuro industrial de Mérida
- La plaza de España de Mérida, el enclave histórico que mueve la economía local
- Duro revés a la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: el TSJEx obliga a precintar las cámaras
- El nuevo campo de fútbol indoor de Mérida que no existe en ningún otro punto de Extremadura