La lluvia obliga a trasladar la Feria del Libro de Mérida al Alcazaba y aplaza el concierto tributo a Manolo García

La lluvia obliga a mover la Feria del Libro de Mérida. Toda la programación prevista para hoy de la cita cultural se traslada al Centro Cultural Alcazaba, un cambio de ubicación que busca garantizar el desarrollo de las presentaciones, encuentros y actividades previstas este fin de semana.

La feria, que en esta edición estaba planteada en el entorno del Templo de Diana, adapta así su agenda a las condiciones meteorológicas sin renunciar al calendario literario. El concierto previsto para este sábado la actuación de Manolo Burro&Cía, tributo a Manolo García, dentro de la programación musical queda aplazado

El cambio convierte al Alcazaba en el centro de la actividad cultural de Mérida durante las últimas jornadas de la feria. Allí se concentrarán las presentaciones de autores, las propuestas familiares y los actos que estaban llamados a cerrar una edición marcada por la presencia de escritores nacionales, extremeños y locales.

Aldo Linares y Sánchez Adalid, citas del sábado

Este sábado 9 concentra dos de los nombres destacados del cartel. Por un lado, Aldo Linares, colaborador habitual del programa "Cuarto Milenio", intervendrá con "Yo, médium. La sensibilidad como puente", una propuesta vinculada a la experiencia personal, la percepción y el mundo de lo desconocido.

Después será el turno del escritor emeritense Jesús Sánchez Adalid, una de las voces literarias más reconocibles de Extremadura, que presentará "Tres halcones para Tamerlán". Su presencia aporta a la feria una lectura especialmente local, por su vínculo con Mérida y por una trayectoria literaria muy ligada a la novela histórica.

El traslado de hoy al Centro Cultural Alcazaba altera el escenario, pero mantiene el objetivo de la feria: convertir Mérida en un punto de encuentro entre librerías, escritores y lectores. La previsión de chubascos para este sábado y domingo ha llevado a concentrar la programación bajo techo, una solución práctica para salvar el cierre de la cita cultural más veterana de la ciudad.

Susana Martín Gijón cerrará la edición

La clausura llegará el domingo 10 con Susana Martín Gijón, autora especializada en novela negra e histórica, que dará a conocer "La capitana". Su presencia servirá para poner el cierre literario a una feria que ha combinado presentaciones, actividades infantiles, conciertos y encuentros con lectores.

Martín Gijón es uno de los nombres extremeños con mayor proyección dentro del género negro, con una obra que ha consolidado una mirada propia en torno a la investigación, la memoria y la tensión narrativa. Su participación refuerza el peso de los autores de la región dentro de una cita que busca acercar el libro a todos los públicos.