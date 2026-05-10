La batalla por la Zona de Bajas Emisiones de Mérida se enreda: Fondenex acusa a Osuna de "confundir" a los vecinos

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, Fondenex, ha acusado al alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, de intentar "confundir a la opinión pública" con las últimas decisiones judiciales sobre la zona de bajas emisiones de Mérida. La entidad sostiene que el regidor "no tiene nada que celebrar" y le reprocha que ofrezca "una información que no concuerda con la realidad".

En una nota de prensa, Fondenex afirma que existen "dos decisiones del TSJEx contra el Ayuntamiento de Mérida y su intento de implantar la ZBE en la ciudad". Según la organización, esas resoluciones implican que las cámaras y otros instrumentos vinculados al sistema fueron contratados de forma ilegal y deben permanecer precintados, sin poder utilizarse, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

La entidad alude, por un lado, a la sentencia 00256/2025 y, por otro, a un auto de fecha 4 de mayo de 2026. Fondenex emplaza al alcalde a "decir la verdad a los emeritenses" y a no seguir, según sus palabras, "intentando enredar con afirmaciones sin consistencia, basadas en fantasías".

La sentencia sobre la contratación

Fondenex detalla que el 4 de junio de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falló a favor de una persona física perjudicada frente al Ayuntamiento de Mérida, anulando totalmente el procedimiento de contratación del suministro e instalación de los sistemas necesarios para la implantación de la ZBE.

Según la entidad, ese expediente incluía los pliegos, los proyectos técnicos, la contratación y la ejecución del sistema digital y de control de accesos. "Es decir, todo el montaje legal y técnico, anulado", ha señalado Fondenex, que añade que la imposición de costas al consistorio emeritense fue de 2.500 euros.

La organización interpreta esa resolución como un revés directo al proceso seguido por el consistorio para poner en marcha la zona de bajas emisiones en la capital extremeña, una medida que ha generado debate político, jurídico y ciudadano en Mérida.

Uno de los dispositivos de vigilancia instalados en Mérida. / Alberto Manzano

Las cámaras, en el centro del conflicto

El segundo episodio judicial citado por Fondenex se produjo el 4 de mayo de 2026. Según la entidad, a solicitud de la persona física afectada y en ejecución provisional de sentencia hasta que haya resolución firme del Tribunal Supremo, el TSJEx dictó un auto en el que acuerda que "se precinten las cámaras, instalaciones y sistemas informáticos de la ZBE" y señala que "no cabe recurso".

"Es decir, la petición de las entidades demandantes y contrarias a la implantación de la ZBE es atendida de nuevo, sin que haya lugar a ninguna duda", ha apostillado Fondenex.

La organización insiste en que esta decisión afecta a elementos esenciales del sistema de control de accesos y sostiene que el ayuntamiento de la capital autonómica no puede presentar la situación judicial como favorable a sus intereses.

Otro procedimiento independiente

Fondenex subraya además que estas dos decisiones judiciales del alto tribunal extremeño "nada tienen que ver" con un procedimiento independiente iniciado por Demopapex contra el proyecto de ZBE.

Según explica la entidad, en ese otro caso la misma Sala desestimó sin costas el recurso de medidas cautelares de paralización del establecimiento de la ZBE y su delimitación. Posteriormente, también fue desestimado el recurso de reposición contra el auto de 4 de junio de 2025, con la imposición de unas costas de 200 euros.

Con esa diferenciación, Fondenex trata de separar ambos frentes judiciales y acusa al regidor de mezclar resoluciones distintas para trasladar a los emeritenses una lectura que, a juicio de la organización, no se ajusta a la realidad procesal.