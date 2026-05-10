La fábrica de cátodos de Mérida, un hito que exige mirar más allá

El anuncio realizado esta semana por el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, de que la empresa china Hunan Yuneng ya está en disposición de iniciar las obras de su gran fábrica de materiales catódicos en Mérida, con una inversión de 800 millones de euros sobre la mesa, representa uno de los anuncios industriales más relevantes que ha recibido Extremadura en muchos años. Ubicada en el polígono ExpacioMérida, sobre una parcela de 467.000 metros cuadrados, y con la previsión de generar alrededor de 500 empleos directos, este proyecto no es solo una buena noticia puntual: es un síntoma de que la región puede insertarse en las cadenas de valor estratégicas de la transición energética y la movilidad eléctrica.

Proyectos de esta envergadura son esenciales para romper con la histórica dependencia extremeña de sectores de bajo valor añadido y para diversificar un tejido productivo que durante décadas ha sufrido desindustrialización. La llegada de Hunan Yuneng sitúa a Mérida y a su entorno en el mapa europeo de la batería, un sector clave en la electrificación del transporte. No solo trae capital y empleo directo, sino que genera un efecto tractor sobre proveedores, logística, servicios auxiliares y formación especializada. Es, en definitiva, un nodo industrial en potencia.

Proyectos de la envergadura del de Mérida son esenciales para romper con la histórica dependencia extremeña de sectores de bajo valor añadido y para diversificar un tejido productivo que durante décadas ha sufrido desindustrialización

Sin embargo, para que esta inversión no quede aislada y para que atraiga a otros grandes inversores, Extremadura debe entender que las fábricas no se instalan en el vacío. La consolidación de nodos industriales como ExpacioMérida exige un compromiso paralelo y urgente con las infraestructuras. Una planta de estas características necesita energía fiable y abundante, conexiones logísticas eficientes (carreteras, ferrocarril y, ojalá, un impulso real al aeropuerto de Badajoz), redes de telecomunicaciones de última generación y un entorno urbanístico y administrativo ágil. Sin estos elementos, el riesgo es que proyectos de tanto calado terminen siendo excepciones en lugar de la nueva normalidad.

Fotogalería | La fábrica de cátodos en Expacio Mérida / Javier Cintas

La estrategia de la Junta de Extremadura de captar grandes inversiones industriales es acertada. Pero debe ir acompañada de una planificación territorial valiente: mejorar la capacidad eléctrica de la región (crucial para industrias electrointensivas), avanzar en la intermodalidad del transporte de mercancías y garantizar que los polígonos industriales cuenten con los servicios y la conectividad que exigen los inversores internacionales. La transición energética no puede reducirse a instalar placas solares y molinos; debe traducirse también en atraer la industria que transforma esos recursos en riqueza y empleo.

Mérida, como capital autonómica, tiene ahora la oportunidad de consolidarse como polo industrial. El efecto multiplicador de esta fábrica -en empleo indirecto, en cualificación de la mano de obra, en dinamismo económico- puede extenderse a Badajoz, Cáceres, Navalmoral de la Mata y al resto del territorio si se actúa con visión de conjunto. Pero para ello es imprescindible superar inercias del pasado: lentitud administrativa, déficits infraestructurales y una cierta resignación a ser “región de paso”.

Competir en igualdad

Y es que las infraestructuras son, en Extremadura, mucho más que una reclamación histórica: son la condición básica para competir en igualdad. La región no puede aspirar a atraer industria, fijar población y generar empleo cualificado si continúa arrastrando déficits en comunicaciones ferroviarias, conexiones por carretera, suelo industrial bien equipado, redes energéticas, agua, digitalización y logística. Cada proyecto empresarial que mira hacia la comunidad autónoma confirma la misma realidad: el territorio tiene espacio, posición estratégica y talento, pero necesita herramientas materiales para convertir esas ventajas en desarrollo estable.

Durante demasiado tiempo, las infraestructuras se han presentado como una promesa pendiente, cuando deberían ser una política de Estado y una prioridad regional sostenida. No se trata solo de llegar antes a Madrid, Lisboa o Sevilla; se trata de que una empresa pueda instalarse, producir, exportar y crecer desde Mérida, Cáceres, Badajoz, Plasencia, Don Benito o Navalmoral sin asumir desventajas añadidas. Extremadura necesita infraestructuras para que las oportunidades no pasen de largo y para que el progreso no dependa de la resignación, sino de una planificación ambiciosa, útil y duradera.

La licencia de obras que acaba de concederse a la firma china y el inicio inminente de los trabajos son motivo de satisfacción y de prudente optimismo. Ahora corresponde a las administraciones acompañar este impulso con hechos concretos en infraestructuras, formación y simplificación normativa. Extremadura no puede permitirse que esta gran apuesta industrial sea un punto y aparte. Debe convertirse en el punto de partida de una nueva fase de desarrollo económico real, moderno y sostenible en el tiempo.

El futuro industrial de la región se está construyendo hoy en los terrenos de ExpacioMérida. No desaprovechemos la ocasión.