La Feria del Libro de Mérida apura sus últimas horas con Susana Martín Gijón y música en el Templo de Diana

La Feria del Libro de Mérida afronta este domingo la recta final de su última jornada con un programa de actividades para todos los públicos, que ha incluido durante la mañana varias presentaciones literarias y que continuará esta tarde con nuevos encuentros con autores, la presentación del último libro de Susana Martín Gijón y el concierto de la Banda Municipal de Música de Mérida como broche final.

Templo de Diana

La programación de este domingo en el Templo de Diana ha comenzado a las 12.00 horas con la presentación del libro 'La fe de Amalia', de Marta González Corcho, y ha continuado a las 13.00 horas con Raquel Pons Palma, que ha presentado 'El hombre que cosía corazones rotos'.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, María López López presentará su obra 'La phonétique en jeux', mientras que a las 19.00 horas Mª del Carmen Gallardo Calatrava dará detalles de su libro 'Lo invisible también duele'.

Dos personas consultan la programación de la XLV Feria del Libro de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

A las 19.30 horas pasará por la feria Irene García Cabello, que presentará su obra 'Ángel', y a las 20.00 horas será el turno de Manuel Ávila Marín con 'El carromato'.

La última presentación del día será la de Susana Martín Gijón, que acudirá al Templo de Diana a las 20.30 horas para presentar su último libro, 'La capitana'.

El cierre de los cuatro días de feria lo pondrá la Banda Municipal de Música de Mérida con un concierto en el templo romano previsto para las 21.30 horas.

Centro Cultural Alcazaba

La feria también ha extendido su programación al Centro Cultural Alcazaba, donde a las 12.00 horas se ha presentado 'El fuego desde el otro lado', de Antonio Orihuela.

En cuanto al programa infantil y juvenil, que se desarrolla en este mismo centro, la mañana ha contado con la presentación de 'El hermoso vuelo de Fortunato', de María del Pilar Alcántara y Elvira Bueno, a las 11.30 horas, seguida a las 12.00 horas por un cuentacuentos a cargo de Yörik.

El entorno del Templo de Diana ha acogido durante estos días distintas actividades culturales dentro de la Feria del Libro de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

A las 13.00 horas Sergio Barquilla ha hablado de su libro 'Cleo y el mago de las tres cuerdas' y, a las 13.30 horas, Teo Carrasco ha presentado 'La venganza de Úrsula'.

Por la tarde, a las 18.30 horas, Jara Herondale presentará 'El proyecto chancalaera', mientras que a las 19.00 horas Luis Rubio Alcántara hablará de 'Siúl soy yo'.

Por último, a las 19.30 horas, Vera Lúa conversará sobre su libro 'Diarios de alguien que ya no soy yo'.