El impacto de las autovías A-5 y A-66 para Mérida: suelo, turismo y más empleo

Lo que en tiempos de Roma fue la intersección de las calzadas más importantes de Hispania, hoy es el epicentro de la Red de Carreteras del Estado en Extremadura. La confluencia de las autovías A-5 (Autovía del Suroeste) y A-66 (Autovía de la Plata) ha consolidado a Mérida no solo como la capital política, sino como el motor logístico y empresarial indispensable para la región.

Mérida es el nudo estratégico donde España y Portugal se abrazan. La capital autonómica disfruta de una situación geográfica privilegiada que pocas ciudades en la Península pueden igualar. Es el punto donde el eje Madrid-Lisboa se cruza con la ruta Gijón-Sevilla.

La A-5 (Madrid-Lisboa) es vital para el transporte de mercancías entre España y el mercado luso, situando a Mérida como parada obligatoria y punto de distribución.

La A-66 (Ruta de la Plata) vertebra el oeste español de norte a sur, facilitando el flujo comercial desde los puertos andaluces hasta el Cantábrico.

La ciudad cuenta con una red de accesos que ha sido recientemente modernizada para evitar el colapso y mejorar la seguridad. El Acceso Norte (Cáceres/Madrid), renovado recientemente con inversiones de más de 2,5 millones de euros para integrar la movilidad sostenible y mejorar la entrada desde la N-630.

El enlace A-5/A-66. Se han ejecutado importantes obras de remodelación en los enlaces 342 y 343 (variante de Mérida) para eliminar los peligrosos «trenzados» de tráfico, mejorando la fluidez en el movimiento Sevilla-Madrid.

El Acceso Sur (Sevilla) con proyectos de mejora en la seguridad vial que conectan directamente con los polígonos industriales y el nuevo Palacio de Justicia.

Motor de la economía y la empresa

La importancia de estas vías va mucho más allá del asfalto; se traduce en cifras de negocio y empleo. En primer lugar el auge logístico puesto que la facilidad de transporte ha atraído a grandes centros de distribución y empresas de logística que eligen Mérida por su capacidad de alcanzar cualquier punto de Extremadura en poco más de una hora.

El efecto sobre el turismo

El turismo de congresos y servicios. En este sentido, la accesibilidad ha sido clave para el éxito del Palacio de Congresos y la consolidación de la ciudad como sede de eventos nacionales, permitiendo que visitantes de Madrid o Sevilla lleguen en menos de tres horas.

El crecimiento del suelo industrial donde polígonos como el de El Prado han visto incrementada su competitividad al estar conectados directamente con estas arterias, facilitando que más de 2.300 empresas extremeñas puedan exportar sus productos de forma eficiente.

Junta de Extremadura

«Mérida no es solo una capital administrativa; es el puerto seco de Extremadura. Sin la A-5 y la A-66, nuestra capacidad de atraer inversión privada se vería reducida a la mitad», señalan a este periódico fuentes del sector empresarial local.

Un futuro sobre ruedas

Además, la posición de Mérida refuerza su papel como punto de equilibrio entre las dos provincias extremeñas. Desde la capital autonómica se articula buena parte del tráfico que conecta los principales núcleos urbanos, las áreas industriales y los corredores hacia Madrid, Lisboa, Sevilla y el norte peninsular, una ventaja que explica por qué la ciudad gana peso en la estrategia logística de la región.

Con la mirada puesta en la sostenibilidad, los nuevos proyectos de la capital autonómica buscan combinar la potencia de estas autovías con plataformas logísticas intermodales que conecten la carretera con el ferrocarril de altas prestaciones. Mérida sigue demostrando que, 2.000 años después, todos los caminos siguen pasando por Augusta Emerita.