El túnel del tiempo
Itinerario dorado: recorre Roma en 15 minutos sin salir de Mérida
En menos de 200 pasos pasas de las gradas del Teatro Romano (donde la acústica continúa siendo impecable tras 2.000 años) al Anfiteatro
La capital extremeña, la antigua Emerita Augusta, ha logrado lo que pocas ciudades europeas: integrar su pasado imperial de tal forma que no hace falta transporte público para sentir el peso de la historia. Aquí, el «lugar perfecto» no es una sola calle, sino el eje que conecta el Teatro y Anfiteatro con el Templo de Diana.
La huella de Roma es inseparable de la identidad de Mérida. La antigua Augusta Emerita nació como una ciudad estratégica, bien conectada y pensada para ordenar el territorio, y ese papel sigue siendo reconocible dos mil años después. Su teatro, su anfiteatro, sus puentes, sus acueductos y su trazado urbano no son solo patrimonio histórico: explican por qué Mérida ha sido siempre un lugar de paso, encuentro y poder.
Aquella ciudad romana que articulaba caminos y comunicaciones en Hispania ayuda a entender la Mérida actual, capital autonómica y nudo clave para Extremadura.
Para el viajero que busca la máxima eficiencia histórica, el recorrido a pie se concentra en un radio sorprendentemente pequeño que es el siguiente:
El Conjunto Monumental
Es el punto de partida obligado. En menos de 200 pasos pasas de las gradas del Teatro Romano (donde la acústica sigue siendo impecable tras 2.000 años) al Anfiteatro, el coliseo de las luchas de gladiadores.
Calle José Ramón Mélida
Esta vía peatonal actúa como un cordón umbilical de piedra. Está flanqueada por tiendas de artesanía y réplicas de mosaicos, desembocando directamente en el Museo Nacional de Arte Romano, una obra maestra de Rafael Moneo que utiliza el ladrillo para replicar la escala imperial.
El Foro y el Templo de Diana
Siguiendo el paseo, te topas de frente con las columnas de granito del Templo de Diana. Lo fascinante aquí es la vida urbana: la gente desayuna tostadas con aceite y jamón mientras contempla el mismo templo que admiraban los magistrados romanos en el siglo I.
¿Por qué es el lugar perfecto para caminar?
A diferencia de Roma, donde los monumentos están separados por un tráfico caótico y distancias considerables, en Mérida la escala es humana.
Sin cuestas
La localidad es prácticamente llana, lo que facilita el tránsito para todas las edades.
Peatonalización y continuidad visual
Gran parte del casco histórico está restringido al tráfico, permitiendo que el sonido predominante sea el de los pasos y no el de los motores. Además, no hay «puntos muertos». Mientras caminas hacia el Puente Romano (el más largo de la antigüedad), te encuentras con restos de la muralla o termas integradas en edificios modernos.
Nota para el viajero
El mejor momento para este recorrido es al atardecer. Cuando el sol de Extremadura golpea el granito del Templo de Diana, la piedra adquiere un tono dorado que te hace dudar seriamente en qué año vives.
Mérida no es solo una ciudad con ruinas; es una ciudad que se deja caminar, recordándonos que hace dos milenios, el mundo entero se recorría a paso lento, tal y como hoy se disfruta de su mejor legado en Extremadura.
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