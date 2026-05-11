Campaña de sensibilización
Mérida acoge el rodaje de 'Lo normal cambia' para prevenir el consumo de alcohol en menores
La nueva campaña recrea escenas de los años 70, 80 y 90 en distintos enclaves emblemáticos de la ciudad para concienciar sobre los riesgos del consumo precoz
Distintos puntos emblemáticos de Mérida se han convertido estos días en escenario de la grabación de la nueva campaña de sensibilización contra el consumo de alcohol en menores. Bajo el título 'Lo normal cambia', la iniciativa busca concienciar a la población sobre los riesgos asociados al inicio precoz en el consumo de bebidas alcohólicas y reforzar la responsabilidad colectiva en su prevención.
El rodaje recrea varias escenas ambientadas en las décadas de los años 70, 80 y 90, con el objetivo de mostrar cómo determinadas conductas que durante años pudieron ser percibidas como habituales han ido cambiando con el tiempo gracias a una mayor concienciación social y sanitaria.
Los trabajos están siendo desarrollados por la productora audiovisual extremeña Synopsis, adjudicataria del proyecto y encargada de la elaboración de la campaña.
Esta actuación se enmarca dentro del programa 'Menores Saludables', financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mérida refuerza su compromiso con la protección de la salud de la población más joven, la promoción de hábitos saludables y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del consumo de alcohol en menores.
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