El parque de referencia de Mérida que ahora también será aula: así cambia la Ciudad de la Infancia

La Ciudad de la Infancia de Mérida quiere dejar de ser solo un espacio de ocio. El ayuntamiento de la capital extremeña ha impulsado un nuevo horario matinal para que los centros educativos puedan utilizar sus instalaciones como recurso pedagógico, en una iniciativa que se desarrollará dos mañanas por semana, los jueves y viernes.

El horario reservado para los colegios será de 10.00 a 14.00 horas y funcionará con inscripción previa. La medida, según ha explicado la delegada de Educación, Susana Fajardo, estará vigente hasta final de curso y nace con la intención de sacar parte del aprendizaje fuera del aula.

Fajardo, que visitó este pasado viernes el recinto junto al delegado de Parques y Jardines, Marco A. Guijarro, ha defendido que el fin del equipo de gobierno es "aportar espacios y lugares donde el alumnado pueda trasladarse del aula a la calle, fomentando la convivencia y el aprendizaje significativo".

Un aula al aire libre

El el consistorio emeritense sostiene que este nuevo uso permitirá a los colegios trabajar contenidos de materias como física, matemáticas o lengua en un entorno distinto al habitual. La clave, ha señalado Fajardo, es combinar el aprendizaje con el juego como herramienta educativa. "Jugando, el aprendizaje significativo es mucho mejor", ha afirmado.

Uno de los nuevos paneles de comunicación instalados en la Ciudad de la Infancia de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La apertura se organizará bajo demanda de los centros, con el fin de adaptar las visitas a las necesidades reales de los colegios y aprovechar mejor los recursos disponibles. "Se trata de un modelo flexible que nos permite adaptar los días y horarios en función de la demanda", ha indicado la delegada.

La iniciativa, según el consistorio de la capital regional, ha tenido buena acogida entre centros educativos de Mérida y también de otros puntos de Extremadura que visitan habitualmente estas instalaciones.

Calendario propio para el próximo curso

El nuevo horario escolar no se quedará solo en lo que resta de curso. Fajardo ha avanzado que el ayuntamiento ya trabaja en la planificación del próximo año académico, con la idea de elaborar un calendario completo que incluya días de apertura y celebraciones pedagógicas.

Entre las posibilidades que maneja el consistorio figura abrir la Ciudad de la Infancia durante eventos significativos como Emerita Lvdica, para que los centros puedan completar su participación en las actividades programadas en la ciudad.

Los nuevos paneles accesibles incorporan pictogramas y lectura fácil para mejorar la orientación en la Ciudad de la Infancia. / Ayuntamiento de Mérida

Señales más claras y accesibles

La segunda novedad del recinto está en la instalación de paneles informativos accesibles. La actuación busca mejorar la orientación dentro del espacio y facilitar la comprensión de zonas de juego, áreas de descanso, servicios y normas básicas de uso.

Los paneles incorporan información clara, lectura fácil y elementos visuales pensados para menores, familias y personas con diversidad funcional. También se han adaptado a diferentes necesidades cognitivas y sensoriales, con el objetivo de hacer el recinto más comprensible, amable y seguro.

"La Ciudad de la Infancia debe ser un entorno plenamente inclusivo, donde cada niño y niña, independientemente de sus capacidades, pueda orientarse, comprender el espacio y disfrutarlo con autonomía", ha señalado Fajardo, también delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión.

Agua desde el 14 de mayo

El ayuntamiento ha anunciado además la apertura de la zona de agua de la Ciudad de la Infancia el próximo 14 de mayo, coincidiendo con la llegada de las altas temperaturas. La medida permitirá ampliar las posibilidades de uso del recinto durante las últimas semanas del curso.