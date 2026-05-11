Un taller gratuito en Mérida enseña a crear pulseras romanas para Emerita Lvdica

El Programa CRISOL celebrará el próximo 20 de mayo, en el Templo de Diana, un taller gratuito de elaboración de pulseras de inspiración romana con motivo de la XVI edición de Emerita Lvdica, una de las citas culturales más interesantes y entretenidas.

Participantes ataviadas con vestimenta romana desfilan ante el público en el entorno del Arco de Trajano de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La actividad será impartida por el centro "Inesperada Cerámica" y permitirá a cada participante diseñar y esmaltar su propia pieza. Según la información facilitada por la organización, los accesorios elaborados podrán llevarse después a casa sin coste, con la idea de que se utilicen durante los días de celebración de Emerita Lvdica.

Inclusión social a través de la cultura

La iniciativa se enmarca en el Programa CRISOL, siglas de Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en situación o riesgo de exclusión social 2023-2026. El objetivo, según sus promotores, es seguir dando visibilidad a las acciones y servicios que desarrolla este recurso en Mérida.

Cartel del taller gratuito de pulseras de Emerita Lvdica organizado por el Programa CRISOL Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

El taller busca también favorecer la inclusión cultural y social, así como la convivencia de personas en situación o riesgo de exclusión social en un enclave emblemático de la capital extremeña. La elección del Templo de Diana refuerza además el vínculo de la actividad con el patrimonio romano de la ciudad y con el ambiente recreacionista que cada año acompaña a Emerita Lvdica.

Cómo participar en el taller

Las personas interesadas en participar pueden contactar con el Programa CRISOL Mérida a través de los teléfonos 924 37 42 65 y 661 445 047. También se ha habilitado el correo electrónico programa.crisol@merida.es para solicitar información sobre la actividad.