Participación social
Un taller gratuito en Mérida enseña a crear pulseras romanas para Emerita Lvdica
El Programa CRISOL celebrará la actividad el 20 de mayo en el Templo de Diana, donde cada participante podrá diseñar y esmaltar su propia pieza
El Programa CRISOL celebrará el próximo 20 de mayo, en el Templo de Diana, un taller gratuito de elaboración de pulseras de inspiración romana con motivo de la XVI edición de Emerita Lvdica, una de las citas culturales más interesantes y entretenidas.
La actividad será impartida por el centro "Inesperada Cerámica" y permitirá a cada participante diseñar y esmaltar su propia pieza. Según la información facilitada por la organización, los accesorios elaborados podrán llevarse después a casa sin coste, con la idea de que se utilicen durante los días de celebración de Emerita Lvdica.
Inclusión social a través de la cultura
La iniciativa se enmarca en el Programa CRISOL, siglas de Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en situación o riesgo de exclusión social 2023-2026. El objetivo, según sus promotores, es seguir dando visibilidad a las acciones y servicios que desarrolla este recurso en Mérida.
El taller busca también favorecer la inclusión cultural y social, así como la convivencia de personas en situación o riesgo de exclusión social en un enclave emblemático de la capital extremeña. La elección del Templo de Diana refuerza además el vínculo de la actividad con el patrimonio romano de la ciudad y con el ambiente recreacionista que cada año acompaña a Emerita Lvdica.
Cómo participar en el taller
Las personas interesadas en participar pueden contactar con el Programa CRISOL Mérida a través de los teléfonos 924 37 42 65 y 661 445 047. También se ha habilitado el correo electrónico programa.crisol@merida.es para solicitar información sobre la actividad.
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