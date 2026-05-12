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Seguridad vial

Una colisión en cadena con seis coches resume una semana con alcohol, fugas y 30 incidentes viales en Mérida

La Policía Local instruyó tres atestados para "juicio rápido" y realizó 38 pruebas de alcoholemia entre el 4 y el 10 de mayo

Vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Local durante una intervención en el centro de Mérida.

Vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Local durante una intervención en el centro de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Policía Local atendió durante la semana del 4 al 10 de mayo un total de 30 incidentes relacionados con la siniestralidad vial. El balance deja actuaciones por infracciones penales, accidentes con heridos leves, daños en patrimonio municipal y varias intervenciones por conductores que abandonaron el lugar tras una colisión.

Entre las diligencias más relevantes figuran tres atestados instruidos para "juicio rápido". Dos de ellos fueron por conducción sin haber obtenido nunca el permiso, en la calle Trujillo y en la avenida de las Comunidades. El tercero se abrió por conducción etílica en la calle Villagonzalo.

Seis vehículos implicados en Reina Sofía

Uno de los siniestros más destacados se produjo en la avenida Reina Sofía, donde se registró una colisión por alcance en cadena con seis vehículos implicados. El accidente se saldó con tres personas heridas de carácter leve, según el balance policial, y tuvo su origen en no respetarse la distancia reglamentaria de seguridad.

Vista de la avenida Reina Sofía de Mérida, donde se registró una colisión en cadena con seis vehículos implicados.

Vista de la avenida Reina Sofía de Mérida, donde se registró una colisión en cadena con seis vehículos implicados. / El Periódico Extremadura

La distancia entre vehículos es uno de los factores habituales en los accidentes por alcance, especialmente en avenidas urbanas con tráfico intenso, cambios de ritmo y retenciones puntuales. En este caso, la acumulación de vehículos implicados elevó la entidad del siniestro, aunque las lesiones comunicadas fueron leves.

Conductores que se marcharon tras chocar

El parte semanal recoge también dos actuaciones vinculadas a conductores que huyeron tras verse implicados en accidentes. En la avenida Felipe VI, una conductora colisionó contra otro vehículo y se dio a la fuga. Fue localizada posteriormente y arrojó una tasa positiva en alcoholemia.

De forma similar, los agentes localizaron a un conductor que había abandonado el lugar después de alcanzar a un vehículo estacionado en la avenida Campos Hoyos. Estos episodios se suman al resto de intervenciones de una semana marcada por choques, pérdidas de control y maniobras imprudentes en distintos puntos de la ciudad.

Agentes de la Policía Local patrullan por una calle del centro de Mérida.

Agentes de la Policía Local patrullan por una calle del centro de Mérida. / El Periódico Extremadura

Daños en mobiliario y choques por prioridad

En el Camino del Peral, una conductora perdió el control del vehículo, subió a la acera y terminó colisionando contra un banco. La actuación motivó la correspondiente declaración de daños a patrimonio municipal, al verse afectado mobiliario público.

También se produjeron choques asociados a la falta de respeto de la señalización o de la prioridad de paso. Según la información facilitada, hubo un siniestro por no respetar una señal de Stop en la calle Manuel Núñez, otros por no ceder la prioridad en las calles Adriano y Andrés Nieto Carmona, y otro al incorporarse a la circulación desde un estacionamiento en la calle Don Bosco.

Tres positivos administrativos en alcohol

Dentro de las labores de prevención y vigilancia, la Policía Local realizó 38 pruebas de alcoholemia. El resultado fue de 35 negativas y tres positivas administrativas, de acuerdo con el balance semanal.

Noticias relacionadas y más

El dato completa una semana de actividad policial en la que la siniestralidad vial urbana volvió a concentrar buena parte del trabajo de los agentes. La combinación de alcohol, falta de permiso de conducción, distracciones, maniobras de incorporación y ausencia de distancia de seguridad aparece como eje de varias de las intervenciones comunicadas.

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