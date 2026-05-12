Los fumadores pierden terreno en Mérida con ocho zonas sin humo

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha firmado este martes un convenio de colaboración con Miguel Ángel Mendiano, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Badajoz, para poner en marcha varios "espacios sin humo" en zonas de juegos infantiles de la ciudad.

La actuación consiste en la instalación de señalización específica en espacios públicos frecuentados por niños y familias. Según ha informado el ayuntamiento de la capital extremeña, los puntos elegidos se encuentran en zonas de juegos infantiles de los parques de La Calzada, Montealto, La Heredad, Proserpina, El Prado y Álvarez Lencero.

Representantes del Ayuntamiento de Mérida y de la AECC, durante la firma del convenio. / Ayuntamiento de Mérida

En concreto, la señalización se ha colocado en dos áreas de La Calzada, otras dos de Montealto y una en cada uno de los espacios de La Heredad, Proserpina, El Prado y Álvarez Lencero.

Un convenio con la AECC

El acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la AECC en Badajoz se enmarca en las campañas de sensibilización que promueven entornos públicos libres de humo de tabaco, especialmente en lugares donde la presencia de menores es habitual.

La iniciativa no se limita a la colocación de carteles. El fin, según trasladan las entidades impulsoras, es avanzar en la "liberación" del humo del tabaco en espacios compartidos y reforzar la prevención en ámbitos cotidianos de convivencia.

Señal de espacio sin humo instalada en una zona de juegos de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Con estos nuevos puntos, son ya 60 los espacios señalizados en la provincia de Badajoz, distribuidos en una decena de municipios, de acuerdo con los datos aportados por la Asociación Española contra el Cáncer.

Prevención en espacios públicos

Desde la AECC recuerdan que el tabaquismo está relacionado con el 30% de todos los casos de cáncer y con hasta 20 tipos distintos de tumores. Entre ellos, la entidad cita los de pulmón, laringe, orofaringe, vejiga, páncreas, boca, esófago, hígado, vías biliares y estómago.

La asociación también advierte de que el consumo de tabaco puede provocar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Por ello, sostiene que liberar espacios de humo supone proteger la salud pública y contribuir a la prevención de futuras enfermedades.

Detalle de la nueva cartelería que prohíbe fumar y vapear en los espacios señalizados. / Ayuntamiento de Mérida

La medida tiene además un componente educativo y de ejemplo social. La señalización en parques infantiles busca reforzar la idea de que estos entornos son lugares de juego, convivencia familiar y protección de los menores frente a la exposición al humo del tabaco.