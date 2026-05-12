Mérida empieza a despertar a la Roma que lleva dentro

La transformación ha empezado por arriba, con las banderolas rojas de Emerita Lvdica ya visibles en la plaza de España. Mérida abre así la antesala de una semana en la que su pasado romano volverá a ocupar calles, monumentos y plazas.

La Roma que la capital extremeña conserva en sus piedras, en sus restos arqueológicos y en la memoria de la antigua Augusta Emerita ha empezado estos días a ganar altura. Las primeras banderolas de la fiesta recreacionista cuelgan ya en centro, colocadas por operarios municipales como primera señal visible de una ciudad que se prepara para disfrutar.

La plaza de España de Mérida empieza a respirar ambiente romano con los primeros preparativos de Emerita Lvdica. / Ayuntamiento de Mérida

Las telas rojas sobre el casco histórico emeritense abren la cuenta atrás de una celebración que irá extendiendo su decoración por distintos puntos de la capital extremeña durante los próximos días. Calles, plazas y espacios vinculados al programa comenzarán a incorporar referencias al mundo romano antes del arranque el maratón de las actividades.

La ciudad empieza por los detalles

Durante esta semana, la ambientación se irá desplegando por diferentes zonas de la localidad. El objetivo es preparar los escenarios que acogerán pasatiempos, espectáculos y escenas inspiradas en la vida cotidiana de la antigua colonia romana. La plaza de España ha sido el primer punto visible de ese montaje, pero no será el único.

La decoración alcanzará calles, plazas, zonas de paso y espacios relacionados con la recreación histórica. En una ciudad donde el patrimonio forma parte del paisaje diario, Emerita Lvdica añade una capa más: la de la participación ciudadana, la escenografía y la recuperación simbólica de los oficios, ceremonias y costumbres de la antigua Mérida romana.

Más de 175 actividades

La edición de este año se celebrará del 18 al 24 de mayo y contará con más de 175 actividades, según la programación presentada por el Ayuntamiento de Mérida. La ciudad volverá a convertirse en escenario de recreaciones históricas, espectáculos, talleres, actividades divulgativas y escenas ambientadas en la antigua Augusta Emerita.

El programa previsto incluye propuestas en espacios como el Foro Romano, la Alcazaba, el Parque de las Méridas del Mundo y Morerías, además de otros enclaves ligados al conjunto monumental. La fiesta combina patrimonio, divulgación, turismo y participación, con asociaciones y colectivos que devuelven voz y cuerpo a la Roma que Mérida guarda bajo sus piedras.