Por Mérida denuncia que la Concatedral tiene "un entorno de segunda"

Por Mérida quiere que el ayuntamiento impulse un concurso de ideas para abordar la remodelación integral de la plaza de Santa María y de las zonas próximas a la Concatedral Metropolitana de Santa María la Mayor. La iniciativa plantea actuar no solo sobre el pavimento, sino sobre la imagen de uno de los espacios más sensibles del centro histórico emeritense.

La propuesta registrada por la formación incluye la plaza de Santa María, su conexión con la plaza de España, la relación urbana con la plaza de Santa Clara y las áreas adyacentes al templo. La finalidad, según Por Mérida, es diseñar una intervención "seria, ambiciosa y planificada" que permita dignificar el entorno y ordenar los usos actuales.

Críticas al estado del entorno

La formación sostiene que el estado actual del enclave no se corresponde con la importancia histórica, religiosa y patrimonial de la zona. En su diagnóstico, Por Mérida apunta a la existencia de baldosas deterioradas, pavimentos envejecidos, vehículos estacionados, taxis, carga y descarga e instalaciones temporales próximas a la fachada.

Ese conjunto de usos, afirma la agrupación, proyecta una imagen impropia del corazón histórico de la capital extremeña, una ciudad marcada por el peso de su patrimonio y por la afluencia de visitantes a sus espacios monumentales. La crítica se centra sobre todo en la presencia desordenada de vehículos junto a una sede catedralicia metropolitana.

Entorno de la Concatedral de Santa María la Mayor, en el centro histórico de Mérida. / Javier Cintas

"No es una catedral de segunda"

Por Mérida subraya en su proposición que la Concatedral de Santa María la Mayor no puede tratarse como un templo menor. La formación recuerda que, desde la restauración de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz en 1994, comparte con la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz la condición de sede de la archidiócesis. "El término concatedral no significa que estemos ante una catedral de segunda", defiende la formación, que añade que Santa María la Mayor posee dignidad religiosa plena. "Lo que no puede tener es un entorno de segunda", resume Por Mérida en la iniciativa presentada al consistorio.

Más que arreglar baldosas

La proposición insiste en que la actuación no debería limitarse a una reparación puntual del pavimento. Por Mérida plantea una transformación urbana más amplia para devolver dignidad patrimonial al entorno de una sede religiosa situada en pleno centro de la capital extremeña.

La formación considera que Mérida no debe resignarse a que uno de sus espacios más simbólicos funcione como un entorno residual, condicionado por coches, deterioro, usos impropios e instalaciones que, según sostiene, no siempre respetan la singularidad del lugar.

Prioridad peatonal y accesibilidad

Entre los criterios que Por Mérida propone incorporar a las bases del concurso figuran la prioridad peatonal, la mejora de los pavimentos, la accesibilidad universal y una iluminación que combine el valor monumental con las necesidades funcionales de la plaza. Del mismo modo plantea renovar el mobiliario urbano, incorporar vegetación compatible con el centro histórico, reforzar la sostenibilidad y la eficiencia energética y establecer una regulación estricta para las instalaciones temporales. La decisión queda ahora en manos del Ayuntamiento de Mérida, que deberá valorar si asume la propuesta y abre un proceso de diseño para redefinir este espacio del centro.