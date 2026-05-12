En la avenida de Extremadura
Las baldosas de Santa Eulalia de Mérida también tropiezan con la guerra política
Los populares piden informes técnicos, el acta de recepción parcial y quién asumirá el coste de reparar los fallos detectados en el asfaltado
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida ha vuelto a denunciar lo que considera una falta de planificación, responsabilidad y transparencia del Equipo de gobierno por permitir la circulación de vehículos en el tramo asfaltado de la avenida de Extremadura, a la altura de Santa Eulalia, sin que conste, según afirma, la recepción oficial de la actuación.
Los populares sostienen que esta situación "no es un problema puntual", sino la consecuencia de una gestión deficiente de una obra que, según recuerdan, se dio por finalizada hace aproximadamente un año y que desde entonces ha requerido al menos dos nuevas intervenciones de reforma.
"Estamos ante una obra que supuestamente estaba terminada, pero que ha tenido que rehacerse varias veces y que, aun así, ni siquiera ha sido recepcionada oficialmente", ha señalado el PP de Mérida.
Una obra con nuevas reparaciones
La crítica del grupo municipal se centra en el entorno del Hornito de Santa Eulalia, una zona de paso y de especial relevancia urbana para la ciudad, donde las obras han generado cortes, cambios de tráfico y molestias vecinales durante los últimos meses. Ahora, el PP cuestiona que el tramo esté abierto a la circulación si, como mantiene, no existe recepción formal de la obra.
Los populares cargan directamente contra el gobierno socialista y afirman que "el PSOE de Mérida es la contradicción en estado puro: dice que la obra no está recepcionada, pero permite la circulación de vehículos por ella con total normalidad. Eso es una irresponsabilidad".
La formación pide que se aclare quién autorizó esa apertura, con qué informes técnicos se tomó la decisión y qué administración o empresa tendría que responder si se produjera algún incidente en ese tramo.
Preguntas sin respuesta desde enero
El PP recuerda que el pasado 26 de enero registró una batería de preguntas para solicitar información sobre esta actuación y asegura que, hasta la fecha, no ha obtenido respuesta. Entre las cuestiones planteadas figuran si existe acta de recepción parcial, qué órgano autorizó la apertura al tráfico, si hay informes técnicos de seguridad y quién asumiría la responsabilidad en caso de accidente.
La formación insiste en que el problema no se limita al estado del firme, sino también a la tramitación administrativa y a la información pública sobre una actuación en una de las entradas más reconocibles del centro emeritense.
Una reunión "definitiva"
Además, el Grupo Municipal Popular ha registrado nuevas preguntas después de conocer la celebración de una reunión que califica como "definitiva" entre el laboratorio de materiales, la dirección facultativa de la obra y la empresa adjudicataria. Según el PP, ese encuentro tenía como objetivo esclarecer las causas de los problemas aparecidos y depurar responsabilidades.
Los populares reclaman saber qué conclusiones concretas se extrajeron de la reunión, qué deficiencias detectaron tanto el laboratorio de materiales como la dirección de obra y quiénes son los responsables técnicos o empresariales de los fallos aparecidos en el asfaltado.
Quién paga la reparación
El PP también quiere que el ayuntamiento aclare si asumirá el coste de la reparación o si este será repercutido a la empresa adjudicataria o a los responsables de la ejecución de la obra. En el escrito remitido al Equipo de gobierno, la formación pregunta además en qué plazo se prevé actuar para solucionar de forma definitiva el estado de la calzada.
Otra de las cuestiones planteadas es por qué no se ha informado públicamente de los resultados de una reunión que, según los populares, el propio equipo de Gobierno había calificado como "definitiva".
Con estas preguntas, el Grupo Municipal Popular intenta situar el debate en la seguridad, la responsabilidad administrativa y la transparencia sobre una actuación urbana que afecta a uno de los enclaves más transitados y simbólicos de Mérida.
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