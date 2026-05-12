Cultura
El artista extremeño Samuel López-Lago, distinguido con el Premio Internacional a la Creatividad de The European
El premio destaca la singularidad de López-Lago al entender la creatividad como herramienta de transformación personal y colectiva
El creativo multidisciplinar, artista y autor extremeño Samuel López-Lago ha sido galardonado con el Premio Europeo a la Creatividad, concedido en el marco de los Global Business Awards 2026, los prestigiosos galardones internacionales impulsados por el medio The European que reconocen la excelencia, la innovación y el liderazgo de empresas, instituciones y profesionales con una contribución destacada en sus respectivos ámbitos.
El reconocimiento sitúa a López-Lago dentro de una selección internacional de entidades y perfiles profesionales distinguidos por su progreso, competitividad, capacidad de innovación y desempeño sobresaliente. En su caso, el premio pone en valor una trayectoria creativa singular, capaz de trascender disciplinas y conectar diseño, arte y pensamiento contemporáneo desde una mirada profundamente humanista.
A lo largo de su carrera, López-Lago ha desarrollado un enfoque propio en el que la creatividad se entiende como una herramienta para explorar la experiencia humana, integrar estética y reflexión, y activar procesos de transformación personal y colectiva. Su práctica se articula en la intersección entre la creación artística, el diseño, la escritura, la innovación cultural y las nuevas formas de bienestar.
Uno de los pilares de su trayectoria es su vertiente artística. Samuel ha participado en exposiciones individuales y colectivas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Portugal y Bélgica. Entre los ejes centrales de su trabajo destaca su colaboración con el taller Terracota Mérida, junto al que ha desarrollado proyectos escultóricos como la colección Ars Fatum, con presencia en las Exposiciones Internacionales de Dubái 2020 y Osaka 2025.
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