Mérida planta cara a las ratas y ratones barrio a barrio antes del verano

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado una nueva campaña intensiva de desratización en la ciudad, con un calendario por barrios que se prolongará hasta finales de junio y que incluirá actuaciones de refuerzo en zonas con antecedentes de mayor incidencia.

Una actuación barrio a barrio

La campaña se ha puesto en marcha esta semana dentro de la estrategia municipal de mantenimiento urbano, salubridad pública y mejora de la calidad de vida en la ciudad. Según ha informado el consistorio, la intervención se desarrollará de forma planificada y periódica, con actuaciones escalonadas por zonas.

El objetivo municipal es reforzar la prevención y actuar con mayor eficacia en aquellos puntos donde los servicios técnicos cuentan con experiencia acumulada de años anteriores. La campaña intensiva de desratización combina criterios técnicos y seguimiento de incidencias para optimizar los recursos públicos destinados a salud pública.

La primera fase se desarrolla del 12 al 15 de mayo en Zona Norte, Montealto, La Calzada, Oramba-Monteadirem y la urbanización La Heredad. Después, entre el 18 y el 20 de mayo, los trabajos continuarán en Zona Sur y Bodegones, Plantonal de Vera, San Andrés y Salesianos.

Calendario hasta finales de junio

La programación municipal seguirá del 25 al 29 de mayo en María Auxiliadora, San Juan, Santa Isabel, La Antigua y La Argentina. Ya en junio, entre los días 1 y 5, la campaña llegará a San Luis, San Lázaro, Santa Catalina, La Corchera, San Agustín y Juan Canet.

Operarios realizan trabajos de desratización en una arqueta de la vía pública dentro de la campaña municipal puesta en marcha en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Del 8 al 12 de junio, los trabajos se concentrarán en el Polígono Nueva Ciudad, San Antonio, la urbanización Cruzcampo y la urbanización El Prado. Entre el 15 y el 19 de junio será el turno de Las Abadías, San Bartolomé, Los Milagros, la zona del bulevar Pasarón de la Vera, en el entorno de las viviendas de la zona de Mercadona, y Santa Eulalia.

La última fase prevista se desarrollará del 22 al 26 de junio en Las Chimeneas, El Barrio y la Zona Centro. Con este calendario, el ayuntamiento pretende cubrir el conjunto de los barrios de Mérida antes del inicio pleno del verano, una época en la que la limpieza viaria, el control de residuos y la vigilancia de puntos sensibles cobran especial importancia.

Refuerzo en zonas con más incidencia

El consistorio ha señalado que habrá una atención especial en enclaves donde se ha detectado mayor incidencia en campañas anteriores. Entre ellos figuran Polígono Carrión, Paseo Los Rosales, La Calzada, San Antonio, Maximiliano Macías, La Heredad, la urbanización El Prado y San Juan.

En esas zonas con mayor incidencia podrán realizarse tratamientos de refuerzo y seguimiento si fuese necesario. La planificación, según el ayuntamiento, busca evitar intervenciones improvisadas y mantener una línea sostenida de trabajo en materia de control de roedores y mantenimiento urbano.

Llamamiento a la colaboración vecinal

El consistorio de la capital extremeña también ha pedido colaboración ciudadana para favorecer el resultado de la campaña. En concreto, recuerda la importancia de mantener en buenas condiciones los espacios privados y públicos, evitar la acumulación de residuos y comunicar posibles incidencias en el entorno urbano.

La actuación se enmarca en una política municipal de prevención, limpieza y conservación de la ciudad. El ayuntamiento sostiene que este tipo de campañas no tienen carácter puntual, sino que forman parte de un trabajo continuado para mejorar los servicios públicos y el bienestar de los vecinos.