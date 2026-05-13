La Mérida romana toma asiento en la Eurocámara con dos obras extremeñas

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, entregó el pasado lunes, 11 de mayo, en nombre de la ciudad, dos piezas de valor cultural al Parlamento Europeo. La institución estuvo representada por su vicepresidente Javier López en un acto celebrado en Bruselas e impulsado por el eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor.

A la entrega asistieron también el concejal de Cultura de Mérida, Antonio Luis Vélez, y otros eurodiputados, entre ellos Jonás Fernández y Cristina Maestre, según ha informado la oficina de Sánchez Amor en una nota de prensa.

Las obras incorporadas al patrimonio cultural de la Eurocámara son el "Mosaico Uvas" y el "Busto del Genio de la Colonia", ambas realizadas por la artista extremeña Luisa Díaz Silvano. Su presencia en el Parlamento Europeo busca reforzar la proyección exterior de Mérida y de Extremadura a través de dos símbolos vinculados al pasado romano de la ciudad.

Un mosaico inspirado en la Casa del Anfiteatro

El "Mosaico Uvas" reproduce un fragmento del mosaico "La Pisa de la Uva", actualmente expuesto en la Casa del Anfiteatro de Mérida. La pieza ha sido elaborada siguiendo la técnica romana tradicional del "opus tessellatum", basada en la composición mediante teselas.

La elección de este motivo enlaza con uno de los espacios arqueológicos más reconocibles de la capital extremeña y con la vida cotidiana de la antigua Augusta Emerita, una ciudad cuya huella romana sigue marcando su identidad cultural, turística y patrimonial.

El genio protector de Augusta Emerita

La segunda obra entregada es una réplica en marmolina de la cabeza velada del genio protector de la colonia de Augusta Emérita. La pieza original se conserva en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, uno de los principales centros de referencia para el estudio y la difusión del legado clásico en España.

Con esta réplica, la capital regional traslada a Bruselas una imagen directamente asociada a su origen romano y a la construcción simbólica de la ciudad como colonia fundada en época imperial. La obra se suma así a la presencia institucional de Extremadura en un espacio de alta visibilidad europea.

Una donación pendiente desde hace dos años

Estas dos piezas habían sido donadas al Parlamento Europeo hace dos años, dentro de la exposición "Mérida Patrimonio Vivo". Aquella muestra fue organizada por el eurodiputado extremeño Ignacio Sánchez Amor en colaboración con el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura.

Sin embargo, según explica la oficina del eurodiputado, el procedimiento administrativo que deben superar las donaciones destinadas a la institución europea, definido como "complejo" y "riguroso", impidió que entonces pudiera celebrarse un acto oficial de entrega.

La visita del alcalde de Mérida a Bruselas dos años después ha permitido escenificar finalmente la incorporación de las obras al patrimonio cultural de la Eurocámara, mediante un acto simbólico acompañado de una fotografía institucional.

Mérida, escaparate extremeño en Europa

La entrega refuerza la presencia del patrimonio extremeño en una de las principales instituciones europeas y sitúa de nuevo a Mérida como embajadora cultural de la región. La capital autonómica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mantiene en su legado romano uno de sus principales elementos de proyección internacional.

Desde la ciudad se interpreta este gesto como una manera de llevar la identidad emeritense más allá de sus fronteras y de consolidar a Mérida como un "referente internacional" de la herencia clásica. La presencia de estas piezas en Bruselas funciona, además, como una ventana permanente hacia Extremadura en el espacio político europeo.