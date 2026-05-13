Sergio Pérez es Yörik, el actor multiusos de Mérida que encontró en Hamlet su nombre

Este emeritense compagina su faceta de actor con la de técnico deportivo y profesor de yoga, pilates o entrenamiento funcional. Sergio Pérez Matías, conocido artísticamente como Yörik, también ha trabajado en medios de comunicación, ejerce como monologuista y maestro de ceremonias en diferentes eventos, y dirige en la zona sur de Mérida una sala artística y deportiva donde conviven las clases, los ensayos y la improvisación teatral.

El actor emeritense juega con la expresión y el movimiento en su centro artístico y deportivo. / Javier Cintas

Se le ve tan contento cuando habla de una faceta de su vida como de la otra. Del teatro pasa al cuerpo, de una clase de pilates a un ensayo, de un cuento infantil a una sesión de impro, con la naturalidad de quien no separa demasiado sus mundos. No va de místico, pero defiende a capa y espada los beneficios de la meditación y del trabajo corporal. "El yoga y el teatro generan bienestar físico y psicológico, favorecen la concentración y ayudan a estabilizarnos anímicamente. La respiración calma la mente y la meditación aporta tranquilidad y paz interior. Y el teatro, además, nos enseña a escuchar, a exponernos y a ponernos en el lugar del otro", ha indicado con una amplia sonrisa en el rostro a este periódico.

Sergio Pérez Matías, en la sala Yörik Artístico Deportivo, su centro de operaciones en Mérida. / Javier Cintas

Comunicación Audiovisual

Antes de dedicarse en cuerpo y alma al teatro, estudió Comunicación Audiovisual, aunque con el tiempo entendió que lo suyo estaba sobre todo en el escenario. La crisis de 2008 le hizo replantearse el rumbo y volver a una pasión que venía de lejos, de cuando jugaba a hacer teatro en la calle, bailaba y participaba en funciones en el colegio, el instituto o la propia universidad. Aquello que empezó como una afición terminó convirtiéndose en oficio. Desde entonces, Yörik ha ido sumando capas: actor, creador de historias, profesor, gestor cultural y agitador de una escena que quiere seguir creciendo desde Extremadura.

Yörik, durante una demostración física en su sala artística y deportiva de Mérida. / Javier Cintas

Hamlet

Su nombre artístico nace de Hamlet. Yörik es la calavera que el príncipe sostiene en una de las escenas más conocidas de Shakespeare, el antiguo bufón de la corte. A Sergio le atrajo esa figura por lo que tiene de juego, humor, memoria y libertad, y después añadió los dos puntos sobre la o, una licencia personal con cierto aire nórdico. "Yo soy un poquito Yörik, ese bufón", ha señalado. Desde esa identidad ha ido construyendo del mismo modo su propio espacio: la sala Yörik Artístico Deportivo, un lugar que funciona como aula, oficina, escenario y laboratorio de creación. Allí reúne a unas 60 alumnos, imparte clases deportivas, ensaya, produce y vende sus espectáculos, mientras da forma a propuestas infantiles, cuentacuentos, monólogos de humor, piezas sobre el Barroco o los dioses del Olimpo, y nuevos formatos para adultos vinculados al cuerpo, la danza...

Yörik, cuerpo en movimiento y cabeza llena de historias, en su espacio de trabajo y creación. / Javier Cintas

Fortalecer el sector

Uno de los caminos que más está impulsando es la improvisación teatral, una técnica que considera todavía novedosa en Mérida y Extremadura. A través de clases, grupos, funciones en bares y una liga de impro, defiende un teatro creado al momento, sin guion, desde la escucha y el juego. Y todo eso lo hace sin marcharse de su querida tierra, convencido de que desde la capital autonómica también se puede crear, producir y vivir de las artes escénicas, aunque para ello haga falta fortalecer el sector, mejorar las condiciones laborales, pagar los ensayos y tejer una industria cultural más sólida y digna.