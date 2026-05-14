Mérida premiará con 10 euros en gasolina a los jóvenes conductores que den 0,0 en alcohol

Los jóvenes conductores que den 0,0 en alcohol en Mérida podrán recibir un vale de carburante de 10 euros. Es la principal medida de una nueva edición de ‘Los Noc-Turnos’, la campaña que Espirituosos España y el Ayuntamiento desarrollan en la ciudad para concienciar sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción.

La acción se desarrollará durante la noche de este miércoles, 14 de mayo, en colaboración con la Policía Local, que realizará controles preventivos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. Aquellos conductores que acrediten una tasa de alcohol 0,0 recibirán el vale como reconocimiento a su comportamiento responsable al volante.

El delegado de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, ha destacado que Espirituosos España y el consistorio mantienen desde 2016 una alianza para fomentar la conducción responsable. Según ha señalado, el objetivo de esta nueva edición es "sensibilizar a la gente joven sobre la importancia de no consumir alcohol cuando se va a conducir y promover la figura del conductor alternativo".

Guijarro ha subrayado que programas como este son "fundamentales" porque permiten trabajar la prevención directamente con la población joven. La actividad ya se ha desarrollado en seis ocasiones anteriores en la ciudad, por lo que "se ha consolidado como una herramienta eficaz para fomentar hábitos saludables y responsables entre la juventud, combinando información, sensibilización y participación directa con los propios jóvenes".

"Desde el Ayuntamiento de Mérida seguiremos apostando por campañas de prevención y educación que ayuden a reducir riesgos y a generar una mayor conciencia social sobre la importancia de disfrutar del ocio de forma segura y compatible con la seguridad vial", ha manifestado el edil.

Durante la intervención de esta noche, un equipo de monitores de Espirituosos España acompañará a los agentes de la Policía Local para ofrecer información y recomendaciones a los conductores sobre la importancia de planificar los desplazamientos y elegir alternativas seguras durante el ocio, como designar a un conductor que no consuma alcohol.

Desde el inicio de la colaboración entre el ayuntamiento y Espirituosos España en 2016, más de 200 conductores han sido reconocidos en Mérida por demostrar una tasa 0,0 de alcohol al volante, reforzando así la figura del conductor alternativo como una práctica cada vez más extendida entre los jóvenes.

El director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, ha señalado que la colaboración con ayuntamientos y policías locales es clave para trasladar estos mensajes a la juventud y avanzar en la concienciación sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción. ‘Los Noc-Turnos’ se desarrolla desde hace más de 20 años y ha impactado a más de 300.000 jóvenes en toda España, a través de acciones impulsadas junto a ayuntamientos, policías locales y entidades vinculadas a la seguridad vial.