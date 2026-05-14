Así se mantiene el jardín vertical de Mérida con 12.300 plantas en 350 metros cuadrados

El gran jardín vertical situado en la plaza de la Basílica de Santa Eulalia, en Mérida, continúa consolidándose como uno de los nuevos pulmones verdes de la capital extremeña. La instalación, que ocupa casi 350 metros cuadrados en el lateral de una fachada, ha sido objeto estos días de trabajos habituales de mantenimiento, entre los que se incluye la reposición de 150 plantas, según ha informado el ayuntamiento a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que este espacio vegetal, instalado en septiembre del pasado año, está compuesto por 12.300 plantas de distintas especies, en su mayoría perennes y de follaje decorativo, distribuidas sobre una estructura metálica de 20 metros de ancho por 17 de alto. Los ejemplares se alojan en bolsillos de tela integrados en la propia instalación, que permiten su desarrollo y facilitan las labores de conservación.

Sistemas

El jardín vertical dispone de un sistema automático de riego y mantenimiento, además de un sistema de control con acceso remoto que permite consultar parámetros como la humedad del sustrato y la temperatura. También posibilita recibir alarmas ante posibles incidencias, como fugas de agua o cortes en el suministro eléctrico, y monitorizar el consumo de agua.

Asimismo, la estructura cuenta con iluminación LED para facilitar su contemplación nocturna. La actuación realizada estos días forma parte de las tareas periódicas necesarias para conservar en buen estado este elemento verde, concebido para embellecer el entorno de Santa Eulalia y contribuir a reducir la temperatura en la zona.