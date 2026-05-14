Deporte en la calle
José Manuel Calderón pone a Mérida a jugar al baloncesto con un 3x3 solidario de casi 200 participantes
La cita arrancará a las 9.30 horas en la plaza Margarita Xirgu, con categorías desde benjamín hasta absoluta y recogida de material escolar para Cruz Roja
Las canastas saldrán este sábado a la calle en Mérida. La plaza Margarita Xirgu acogerá una nueva cita del circuito regional Street Basket Tour 3x3, organizada por la Fundación José Manuel Calderón, con una previsión de entre 150 y 200 participantes.
La jornada comenzará a las 09.30 horas con la confirmación de equipos, la entrega de camisetas y una acción solidaria de recogida de material escolar, que se destinará a un proyecto de Cruz Roja. El torneo contará con categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y absoluta, y cada equipo disputará un mínimo de tres partidos.
La cita, impulsada por la Fundación José Manuel Calderón con el apoyo del ayuntamiento de la capital extremeña y el Consorcio de la Ciudad Monumental, busca fomentar la convivencia y los valores del deporte en un entorno patrimonial singular. El delegado de deportes, Toni Marín, ha agradecido que Mérida haya sido elegida como sede del circuito y ha destacado el valor social de este tipo de competiciones.
La directora de la Fundación José Manuel Calderón, Inés Hurtado, ha recordado que esta iniciativa "cumple ya 15 años de trayectoria" y ha señalado que uno de sus objetivos es acercar el baloncesto a cada vez más chicos y chicas. Las finales están previstas en torno a las 13.30 horas, aunque dependerán del número definitivo de equipos inscritos.
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