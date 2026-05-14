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Espectáculo cómico

Juan Dávila conquista Mérida al agotar las entradas para su estreno en el Teatro Romano

El cómico actuará por primera vez en el histórico escenario emeritense con 'El Imperio del Pecado', un show para el que no quedan localidades desde hace meses

El cómico Juan Dávila.

El cómico Juan Dávila. / CEDIDA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Juan Dávila llegará este 16 de mayo, a las 22.00 horas, al Teatro Romano de Mérida con todo vendido para presentar 'El Imperio del Pecado', uno de los espectáculos de humor con mayor tirón del momento. La expectación ha sido tal que las entradas llevan agotadas desde hace meses, una señal del fenómeno que acompaña al cómico y de la fuerza con la que desembarca por primera vez en la capital extremeña.

Cartel anunciador del espectáculo.

Cartel anunciador del espectáculo. / EL PERIÓDICO

La cita tendrá además un escenario de excepción. Dávila actuará por primera vez en el histórico Teatro Romano de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad, en una edición especial de su show más gamberro, salvaje y sin censura. El espectáculo promete una noche de improvisación, confesiones públicas y risas sin control en uno de los enclaves culturales más emblemáticos del país.

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Con el cartel de "no hay entradas" colgado desde hace tiempo, el paso de Juan Dávila por Mérida se ha convertido en una de las grandes citas de la temporada. Su 'Imperio del Pecado' aterrizará en el Teatro Romano con la fuerza de un fenómeno que ha desbordado previsiones y que llenará el monumento emeritense para una noche llamada a ser irrepetible.

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