Mérida reivindicará la salud de las mujeres con talleres, charlas y un paseo saludable

Mérida se suma a la conmemoración del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres con una programación que combina divulgación, prevención, actividad física y participación ciudadana. Bajo el lema ‘Nuestro bienestar importa’, el ayuntamiento ha organizado distintas propuestas en torno al 28 de mayo para reivindicar la salud de las mujeres como una cuestión vinculada también a la igualdad, los derechos y la calidad de vida.

La delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses, destacó en rueda de prensa que esta jornada sirve para recordar que la salud de las mujeres debe abordarse desde una perspectiva amplia, que incluya no solo el ámbito sanitario, sino también el social, el económico y el de la igualdad. "Hablar de salud es también hablar de derechos, de acceso en condiciones de igualdad y de calidad de vida", señaló.

En su intervención, la edil recordó que esta efeméride nació en el año 1987 con la finalidad de reivindicar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de salud. En este sentido, defendió el papel de los ayuntamientos para generar conciencia, ofrecer información y crear espacios de participación desde el ámbito local.

Las actividades

Entre las actividades previstas destacan varias charlas sobre edadismo y género, que serán impartidas por Yolanda Teocano Ruiz, doctora en Educación y profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura. Se celebrarán el 9 de mayo en el Hogar de Mayores de la Zona Sur, el 26 en el Centro de Mayores del Calvario, el 27 en el Centro de Mayores Reyes Huertas y el 28 en el Centro de Mayores Trajano. Todas tendrán lugar en horario de 10.00 a 11.30 horas.

La programación incluye también una nueva edición de los talleres de suelo pélvico, una de las propuestas más demandadas por las mujeres de la ciudad, según afirmó Aragoneses. Se celebrarán en el Centro Clara Campoamor y serán impartidos por Sonia Bedate, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, osteópata y sexóloga. Las sesiones tendrán lugar los días 26 de mayo, 4, 9 y 17 de junio, de 18.00 a 20.00 horas. Las inscripciones podrán realizarse a través de un formulario disponible desde este miércoles, 13 de mayo.

Dentro de los Espacios de Pensamiento Feminista, el 28 de mayo se celebrará una conferencia centrada en el impacto de la pandemia de coronavirus y la vacunación en la salud menstrual de las mujeres. La actividad contará con la participación de la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri, que presentará su investigación ‘Estudio del impacto de la pandemia COVID-19 en el ciclo menstrual’. Esta cita se desarrollará en el Centro Cultural Alcazaba, de 18.30 a 20.30 horas, y estará abierta a toda la ciudadanía.

La programación continuará el 29 de mayo, a las 9.30 horas, con un paseo saludable organizado en colaboración con las delegaciones de Mayores y Deportes. El recorrido partirá desde la Plaza de las Méridas del Mundo hasta el Parque de las Siete Sillas, donde posteriormente se desarrollarán actividades deportivas abiertas a la ciudadanía. Por último, Aragoneses avanzó que en los próximos días se presentará la segunda edición del festival ‘Mucha Música Muchacha’.