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Noche Europea de los Museos

El Museo Romano de Mérida abrirá de noche con teatro de sombras y recreaciones de la antigua Roma

Ofrecerá además visitas guiadas a sus almacenes y a la sede romana durante todo el fin de semana

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. / EP

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR) abrirá sus puertas este sábado, 16 de mayo, a partir de las 22.00 horas, con motivo de la 22ª edición de la Noche Europea de los Museos. La cita permitirá al público recorrer el centro desde una perspectiva diferente y disfrutar de una programación especial vinculada también al Día Internacional de los Museos.

La apertura nocturna será uno de los principales atractivos del fin de semana en el museo emeritense. Durante la velada se representará el teatro de sombras ‘El Teatro de Troya’, una actividad dirigida al público familiar, con entrada libre hasta completar aforo y que contará con intérprete de Lengua de Signos Española.

Tras la representación, la programación continuará con varias estaciones de interpretación a cargo de la asociación recreacionista Ara Concordiae, que acercarán al visitante distintos aspectos de la sociedad y la cultura de la antigua Roma. Entre las propuestas figuran ‘Militaria’, ‘Danza a los dioses: Isis’, ‘Lustratio’ y ‘Danza a los dioses: Floralia’.

La iniciativa se enmarca en la celebración del Día Internacional de los Museos, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’, con el objetivo de subrayar el papel de los museos como espacios de encuentro, respeto y convivencia entre personas y comunidades.

Visitas especiales

Además de la programación nocturna, el Museo Nacional de Arte Romano ha organizado visitas especiales durante el fin de semana. El sábado habrá visitas a los almacenes ubicados en la sede de la colección visigoda, en la antigua iglesia de Santa Clara, mientras que el domingo se celebrarán en la sede romana. En ambos casos serán de 11.30 a 13.00 horas.

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También durante las dos jornadas, los voluntarios culturales pertenecientes a la Asociación de Amigos del MNAR ofrecerán visitas temáticas tituladas ‘El latido de mil pueblos: cómo Roma tejió el alma de Europa’, que estárn inspiradas en el lema escogido para esta edición.

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