La romería que Mérida no celebraba desde hace 36 años vuelve este domingo a Proserpina

San Isidro volverá a reunir a Mérida en Proserpina 36 años después. La romería regresará este domingo, 17 de mayo, al entorno de la ermita con el impulso de la asociación de vecinos de Proserpina y con el propósito de recuperar una fiesta que forma parte de la memoria sentimental de muchas familias emeritenses.

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, y la presidenta del colectivo vecinal, Catalina Segura, han presentado este jueves una cita que vuelve al calendario local con actividades durante toda la jornada, desde la misa extremeña de la mañana hasta la verbena popular de la tarde.

Cartel con la programación de la romería de San Isidro. / EL PERIÓDICO

"Todos los vecinos y vecinas de Mérida estamos de enhorabuena", ha destacado la edil, quien ha subrayado que este evento "tenía muchísima tradición" y que, aunque se había perdido durante años, dejó "tantísimos recuerdos a lo largo de la historia de toda la ciudad". Ha recordado que, cuando la presidenta vecinal le trasladó su intención de recuperar la celebración, la respuesta del consistorio fue inmediata: "Pensé un segundo y dije: vámonos, vamos a por ello".

Por su parte, Segura ha afirmado que "todo el mundo tiene un recuerdo de la Romería de San Isidro", al tiempo que ha rememorado cómo acudía de niña con sus padres a esta fiesta. Según ha explicado, una generación completa "se la ha perdido" tras 36 años sin celebrarse en Proserpina, por lo que todavía se está "a tiempo" de que pueda vivirla y construir sus propios recuerdos.

En su intervención, Segura ha invitado a los emeritenses a acercarse este domingo a Proserpina para "pasar un día festivo", pasear, compartir con amigos, tomar algo y "volver a ver a San Isidro en su casa". También ha agradecido la colaboración de las empresas, entidades y administraciones que han hecho posible el regreso de la romería, así como el apoyo del ayuntamiento, que se ha volcado en acondicionar la ermita y sus alrededores para que los asistentes puedan disfrutar.

La presidenta de la asociación ha agradecido además la colaboración del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura y de la Consejería de Agricultura, que han permitido contar con la imagen de San Isidro vinculada históricamente a la ermita y que pasó a ser propiedad de la Junta tras la disolución de la Cámara Agraria.

La programación

La jornada comenzará a las 10.00 horas con una misa extremeña cantada y bailada a cargo de Coros y Danzas Nuestra Señora de la Antigua. Posteriormente, a las 11.45 horas, tendrá lugar la presentación oficial de la romería y, a partir de ese momento, arrancarán las actuaciones culturales.

A las 12.00 horas actuará la Academia de Baile Laura Serrano y a las 13.00 horas será el turno del Coro de Mayores del Club Trajano. Ya por la tarde, desde las 16.00 horas, se celebrarán concursos tradicionales para niños y adultos, entre ellos carreras de sacos, carreras de huevos con cuchara, piñata de pucheros, tira de la soga y carrera de bicicletas al más lento. La entrega de trofeos está prevista a las 16.45 horas.

La programación continuará a las 17.00 horas con la actuación de la Academia de Baile de Julita Báez y, a partir de las 18.00 horas, la romería contará con una verbena popular amenizada por DJ Toño. El fin de fiesta está previsto para las 21.00 horas. Durante toda la jornada habrá cantina con comida y bebida, actividades infantiles con colchonetas, castillos hinchables y algodón de azúcar, además de un puesto de helados. Los pañuelos oficiales podrán adquirirse en la caseta de la Asociación Vecinal Proserpina.

Por último, indicar que la organización anima a los asistentes a acudir vestidos con el traje típico extremeño para mantener viva la esencia de la festividad. Quienes lo hagan recibirán un obsequio. Con esta recuperación, Mérida devuelve a Proserpina una celebración ligada a su memoria popular y al movimiento vecinal, con la intención de consolidarla de nuevo como una cita destacada del calendario festivo local.