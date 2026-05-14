Mérida buscará el mejor vino romano en una cata popular previa a Emerita Lvdica

El vino será este viernes una de las primeras puertas de entrada a la Mérida romana, en el marco de la celebración de Emerita Lvdica, que se desarrollará del 18 al 24 de mayo bajo el lema ‘Mérida, donde Roma sigue viva’. El Arco de Trajano acogerá a partir de las 21.00 horas el tercer concurso de mvlsvm, un vino romano elaborado con miel, especias y frutas cuya receta sigue abierta a distintas interpretaciones históricas.

La actividad, organizada por las asociaciones de recreación histórica Emerita Antiqua y Ara Concordiae, contará con una cata popular comentada y dirigida por representantes de SUBEX, la Asociación de Sumilleres y Bartenders de Extremadura. Solo participarán en la degustación los vinos finalistas, que serán valorados mediante una ficha técnica elaborada por los propios sumilleres.

Debate práctico

El certamen propone abrir un debate práctico sobre la verdadera composición de esta bebida romana, de la que existen distintas teorías y recetas. Algunas fuentes sostienen que el mulsum se elaboraba con la primera prensada del vino, a la que, tras fermentar, se añadía miel, habitualmente en una proporción de cuatro partes de vino por una de miel, aunque no siempre se mantuvo esa medida.

Otras interpretaciones apuntan a que se trataba de un vino joven, mientras que también hay quienes lo vinculan con un vino de crianza con solera. Esa diversidad de criterios será precisamente uno de los atractivos del concurso, que invita a los participantes a presentar su propia versión del mulsum sin perder de vista la tradición clásica romana.

Con esta iniciativa, las entidades organizadoras buscan poner en valor una de las bebidas más características del mundo romano y retar a los sumilleres a elaborar un vino capaz de sorprender al público y despertar los paladares más exigentes. La cita combina así recreación histórica, divulgación gastronómica y participación ciudadana en uno de los espacios monumentales más reconocibles de Mérida.

El concurso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y SUBEX, así como con el patrocinio del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Terracota Mérida, Restaurante Sybarit, A de Arco y Bodegas Paiva. Se enmarca en la XVI edición de Emerita Lvdica, cuya programación reunirá este año 175 actividades, con recreaciones históricas, teatro, talleres, propuestas gastronómicas, conferencias y experiencias inmersivas.