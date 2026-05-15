Un autobús gratuito conectará el recinto ferial de Mérida con el centro durante Emerita Lvdica

El Ayuntamiento de Mérida y Vectalia pondrán en marcha un autobús gratuito con motivo de Emerita Lvdica para facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes hacia los principales espacios de recreación histórica. La medida ha sido presentada este viernes por el delegado de Turismo, Felipe González, y la gerente de la concesionaria del servicio, Cristina Moreno, con el objetivo de mejorar la movilidad durante uno de los eventos con mayor afluencia del año en la ciudad.

Servicio de autobús lanzadera gratuito. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El servicio especial funcionará el viernes 22 de mayo, de 18.00 a 23.00 horas, y el sábado 23, de 11.00 a 23.00 horas. El autobús partirá desde el recinto ferial y realizará parada en la estación de autobuses del Paseo de Roma, en el entorno del Puente Romano y el centro histórico, lo que permitirá acceder de forma más cómoda a las zonas donde se concentra buena parte de la programación de Emerita Lvdica.

Gratuidad del servicio

La frecuencia aproximada de paso de esta lanzadera gratuita será de entre 10 y 15 minutos en las franjas de mayor afluencia. Con esta iniciativa se pretende reducir el uso del vehículo privado, aliviar el tráfico y evitar problemas de aparcamiento durante la celebración. Además, González ha destacado que el servicio "no supondrá ningún coste" para los usuarios.

En este sentido, el edil ha animado a los vecinos de Mérida a utilizar el transporte público y su bonobús, mientras que ha recordado a las personas que lleguen de fuera que el autobús lanzadera será también gratuito para ellas. "Somos conscientes de que durante estos días viene muchísima gente a la ciudad, hay muchos desplazamientos dentro de Mérida y los aparcamientos públicos están sobresaturados", ha señalado.

Cristina Moreno y Felipe González, este viernes, en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

González ha enmarcado esta iniciativa en la "escucha activa" de las necesidades de la ciudadanía, así como en el trabajo desarrollado dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El objetivo, ha indicado, es ofrecer una alternativa cómoda y eficaz para acceder al centro histórico sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

Por su parte, Moreno ha puesto en valor que Vectalia ha diseñado un dispositivo especial para garantizar un servicio «ágil, continuo y adaptado» a las necesidades de la celebración. La gerente ha subrayado que el autobús gratuito permitirá acercar a los usuarios a los diferentes espacios de Emerita Lvdica de forma rápida, cómoda y sin coste para los viajeros.

Moreno ha recomendado el uso del resto de líneas urbanas, que mantendrán sus horarios habituales, al tiempo que ha apelado a la colaboración ciudadana para utilizar el transporte público y contribuir así a descongestionar el centro. Además, ha indicado que se producirán cortes de tráfico que afectarán al servicio ordinario. En concreto, las paradas de Graciano y Plaza de Toros permanecerán sin servicio durante esos días.