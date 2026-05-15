La ciencia se toma una cerveza en Mérida: el festival Pint of Science llega al Jazz Bar

Mérida se suma este año a la celebración del festival internacional de divulgación científica Pint of Science, una cita que propone hablar de ciencia lejos de los laboratorios y en un entorno mucho más cercano: un bar. La programación se desarrollará los días 18, 19 y 20 de mayo, a partir de las 18.00 horas, en el mítico Jazz Bar, ubicado en la calle Alvarado, junto al monumental Arco de Trajano emeritense.

La iniciativa busca acercar la investigación a la ciudadanía en un formato distendido, coloquial y abierto a todos los públicos. Así lo ha destacado este viernes en rueda de prensa el delegado de Cultura, Antonio Vélez, quien ha subrayado que con este festival la ciencia "sale de los laboratorios para ir al sitio más popular de nuestra sociedad, que es un bar". El objetivo, ha añadido, es "acercar la ciencia a los foros donde está la gente".

Cabe destacar que el festival se celebra de forma simultánea en más de 650 ciudades de 27 países. En España, esta undécima edición bate récords con presencia en 115 localidades, incluyendo por primera vez zonas rurales. En Mérida, el evento está coordinado por voluntarios de la Sociedad Científica de Mérida y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

La programación

La programación arrancará el lunes 18 con tres charlas. Victorino Mayoral Herrera, del Instituto de Arqueología de Mérida, hablará sobre ‘Tamusia: arqueología de un crisol de culturas’. A continuación, Olga Tostado Calvo, de la Universidad de Extremadura, abordará ‘La eterna asignatura pendiente: jóvenes y machismo’. La jornada se cerrará con Ismael Pérez Franco, también de la Universidad de Extremadura, con la ponencia ‘Sequía y ovejas: cuando el campo pide ayuda’.

El martes 19 será el turno de David Sevilla González, de la Universidad de Extremadura, con la charla ‘La IA que no vemos y que nos conoce muy bien’. Después intervendrá Fernando Jesús Aranda Polo, también de la UEx, con ‘Caras, voces y emociones con la IA’, una propuesta centrada en la relación entre inteligencia artificial, percepción y emociones.

La última jornada, el miércoles 20, estará dedicada a la arqueología y la biología. Francisco Javier Catalán González y Miguel Ángel Lechuga, del Instituto de Arqueología de Mérida, ofrecerán la ponencia ‘Se mira, pero no se toca: arqueología no invasiva’, en la que se mostrarán tecnologías que permiten localizar yacimientos mediante pulsos láser sin necesidad de excavar el terreno. El programa concluirá con Violeta Calle Guisado, de la Universidad de Extremadura, con ‘Espermatozoides: de homúnculos y otros fakes’.

Según ha explicado Público Galán, integrante de la Sociedad Científica de Mérida y organizador del evento, esta edición destaca por su concepto de "ciencia de kilómetro cero", al contar con investigadores que desarrollan sus proyectos en Extremadura. Ha señalado que Pint of Science supone "una oportunidad única para conocer a las personas que fabrican la ciencia en la región", en un ambiente que combina el rigor académico con el ocio ciudadano.