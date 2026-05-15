Emerita Lvdica agota 15.000 entradas en 24 horas y roza el lleno hotelero en Mérida

Mérida afronta la XVI edición de Emerita Lvdica con unas previsiones "muy altas" de ocupación hotelera y con la oferta de habitaciones ya muy limitada para los días centrales de la fiesta, que se celebrará del lunes 18 al domingo 24 de mayo. Así lo ha señalado este viernes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha destacado el crecimiento y la consolidación de una cita que cada año atrae a más visitantes a la ciudad.

El primer edil se ha mostrado "muy satisfecho" con la evolución de esta fiesta de recreación histórica, tanto por la importancia que ha adquirido dentro del calendario cultural y turístico de Mérida como por el trabajo organizativo que hay detrás. En este sentido, ha subrayado el papel del presupuesto municipal destinado al evento, del personal implicado y de la producción que permite desarrollar una programación cada vez más ambiciosa.

Uno de los datos que refleja la expectación generada este año es la respuesta del público para acceder a las actividades con entrada. Según ha explicado Osuna, las 15.000 entradas gratuitas disponibles para participar en distintos actos de Emerita Lvdica se agotaron en apenas 24 horas. Además, la plataforma habilitada para su distribución, Eulalia, llegó a registrar 442.000 mensajes, una cifra que evidencia el interés que despierta la celebración.

Las entradas permitían asistir a algunos de los espectáculos más destacados de la programación, entre ellos las gladiaturas previstas en el Anfiteatro Romano, la obra teatral 'La Aparición' en el Teatro Romano, la carrera de cuadrigas que tendrá lugar el próximo jueves en el Circo Romano y el concierto 'Una de romanos', también en el teatro.

"Las expectativas son muy buenas", ha resaltado el alcalde, que ha vinculado estos datos al impacto turístico y económico que la recreación romana tiene en la ciudad. Además, ha recordado que, una vez finalice esta edición, el consistorio comenzará a trabajar en la tramitación de la solicitud para que Emerita Lvdica sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Autobús gratuito

Sobre la celebración de esta festividad, cabe indicar que este viernes también se ha anunciado que el ayuntamiento y Vectalia habilitarán un autobús lanzadera gratuito para facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes hacia los principales espacios de recreación histórica. El servicio, presentado por el delegado de Turismo, Felipe González, y la gerente de la concesionaria, Cristina Moreno, busca mejorar la movilidad durante uno de los eventos con mayor afluencia del año en la ciudad.

La lanzadera funcionará el viernes 22, de 18.00 a 23.00 horas, y el sábado 23, de 11.00 a 23.00 horas. Saldrá desde el recinto ferial y realizará parada en la estación de autobuses del Paseo de Roma, en el entorno del Puente Romano y el centro histórico. La frecuencia prevista será de entre 10 y 15 minutos en las franjas de mayor afluencia, con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado, aliviar el tráfico y evitar problemas de aparcamiento.