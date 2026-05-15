El mensaje de Alrex en Mérida frente al alcohol: "Queremos que la gente pierda el miedo a pedir ayuda"

Cuando una persona empieza a sentir que el consumo de alcohol se le está escapando de las manos, no siempre sabe dónde acudir. A veces pesa la vergüenza, otras el miedo a reconocer el problema y, en muchos casos, el desconocimiento de que existen recursos cercanos para pedir apoyo. Con ese objetivo, el de visibilizar que hay ayuda disponible en Mérida, el ayuntamiento y la asociación Alrex han presentado unas jornadas dirigidas a prevenir recaídas y acompañar a quienes se encuentran en proceso de recuperación.

La asociación celebrará este sábado, de 10.00 a 13.00 horas, la primera de tres jornadas especiales de sensibilización y prevención de recaídas en el consumo de alcohol. La actividad tendrá lugar en la sede de ALREX, situada en la calle Legión V, y busca ofrecer herramientas prácticas para afrontar las ganas de consumir, gestionar las emociones y modificar hábitos cotidianos vinculados a la adicción.

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, explicó durante la presentación de la iniciativa que el consistorio quiere que la ciudadanía conozca no solo la celebración del taller, sino también la labor que desarrolla esta entidad en Mérida, dedicada a la rehabilitación de personas con problemas de consumo de alcohol.

En este sentido, la edil señaló que las situaciones que atiende la asociación son cada vez más diversas y complejas, tanto por la variedad de edades como por la aparición de casos vinculados al policonsumo. Por ello, defendió la necesidad de dar visibilidad a una entidad que realiza un trabajo "callado y silencioso" y que, en muchas ocasiones, no cuenta con el reconocimiento público suficiente.

En su intervención, Fajardo también incidió en el impacto que estos problemas tienen sobre las personas afectadas y sobre su entorno familiar. En este punto, recordó que muchas veces quienes empiezan a percibir que el consumo de alcohol "se les está yendo de las manos" no saben dónde pedir ayuda. "Queremos visibilizar que Alrex está ahí", subrayó.

Las jornadas

Por su parte, el presidente de Alrex, Luis Gallego, destacó que estas jornadas pretenden ayudar a las personas participantes a "coger armas" para combatir las tentaciones de consumo. Según indicó, cuando alguien deja una adicción es habitual que aparezcan ganas de consumir, por lo que resulta fundamental trabajar la conducta y disponer de recursos suficientes para afrontarlas. "Queremos que la gente pierda un poco el miedo a pedir ayuda", manifestó.

Asimismo, los talleres buscan también favorecer cambios en los hábitos familiares, sociales y cotidianos. "Se trata un poco de cambiar tu vida", resumió, al referirse a la importancia de modificar rutinas que pueden estar asociadas al consumo. La formación abordará aspectos como el control de la ansiedad, la gestión del estrés, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales. Todo ello con un objetivo principal: evitar recaídas y acompañar a las personas en su proceso de recuperación.