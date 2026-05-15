Mérida reabre al tráfico la calle Graciano y cortará John Lennon por obras en el adoquinado

La calle Graciano de Mérida ha vuelto a abrirse al tráfico rodado este viernes, 15 de mayo, una vez concluidos los trabajos de reparación y consolidación del adoquinado que se han desarrollado en la vía, que ha permanecido cerrada a la circulación desde el pasado 4 de mayo.

El ayuntamiento emeritense informa de que la calle John Lennon permanecerá cortada al tráfico hasta las 8.00 horas del lunes 18 de mayo debido a la realización de esos mismos trabajos de consolidación del pavimento.

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La empresa constructora es la encargada de instalar la preseñalización y la señalización necesaria para informar tanto del corte como de los desvíos alternativos habilitados durante el periodo de obras.

En este sentido y, mientras dure el corte, los vehículos que procedan desde la calle Oviedo en dirección a la plaza del Rastro deberán desviarse por el siguiente itinerario: plaza de Santo Domingo, Suárez Somonte, Los Maestros y Romero Leal.