El Santa Eulalia de Mérida premia a los alumnos que rescatan del olvido a las científicas

El Instituto Santa Eulalia de Mérida ha acogido este viernes la entrega de premios de la V edición del Concurso Efecto Matilda, una iniciativa que busca visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y despertar vocaciones científicas entre el alumnado extremeño, especialmente entre las jóvenes.

El acto ha contado con la presencia de la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, y forma parte de un proyecto patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida que trabaja para reducir la brecha STEAM, vinculada a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

El certamen reúne actividades educativas y creativas que fomentan el interés por la ciencia y la tecnología bajo un hilo conductor común: la igualdad entre mujeres y hombres en las disciplinas STEAM. A través de esta propuesta, el alumnado aborda el llamado efecto Matilda, que hace referencia al olvido o invisibilización que han sufrido muchas mujeres científicas a lo largo de la historia.

La entrega de premios celebrada en las instalaciones del instituto emeritense reconoce así el trabajo desarrollado por los estudiantes en torno a referentes femeninos de la ciencia, al tiempo que refuerza el papel de las aulas como espacio para combatir estereotipos y abrir nuevas oportunidades profesionales.

El concurso se estructuró en varias fases, unas eliminatorias en las que se buscaba que los participantes conocieran la biografía de distintas científicas y mujeres destacadas en los ámbitos STEM y una última, más creativa, en la que quienes consiguieron clasificarse debían elaborar distintas composiciones, como podcast y carteles, para dar a conocer alguna científica de su elección.

Reconocimiento nacional

En octubre de 2025, el Santa Eulalia obtuvo el segundo premio, dotado con 3.000 euros, en la modalidad B de los galardones ‘Aulas por la Igualdad: Premios Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia’, por su proyecto 'Concurso Efecto Matilda. Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia'. Según destacó la Junta, el certamen fomenta las vocaciones científicas entre las alumnas y contribuye a construir una cultura de centro que valore la aportación femenina en las disciplinas científicas y tecnológicas.

Con esta iniciativa, este centro de la capital extremeña consolida un proyecto educativo que combina divulgación, creatividad e igualdad, con el objetivo de que las nuevas generaciones encuentren referentes científicos femeninos y se acerquen a la ciencia sin prejuicios ni barreras de género.