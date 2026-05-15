El superávit municipal de Mérida deja 28,5 millones para nuevas obras en los barrios

El Ayuntamiento de Mérida cerró 2025 con un superávit municipal de 36,5 millones de euros y reservará la mayor parte de ese remanente para nuevas inversiones en la ciudad. En concreto, tras descontar los 7,5 millones que ya están comprometidos para obras en marcha o pendientes de adjudicación, el consistorio dispondrá de unos 28,5 millones de euros para nuevos proyectos que se darán a conocer en el pleno municipal del próximo mes de junio.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado este viernes que esas nuevas actuaciones se dirigirán principalmente a infraestructuras viarias, mejoras en instalaciones deportivas y proyectos vinculados a los servicios públicos, con especial atención al abastecimiento, el saneamiento y la calidad del agua. Aunque todavía no ha detallado la relación completa de obras, ha señalado que el objetivo será seguir actuando en las barriadas y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

De ese remanente positivo de tesorería obtenido en el pasado ejercicio presupuestario, 7,5 millones de euros se destinarán de forma inmediata a obras ya iniciadas o pendientes de adjudicación. Entre las que ya están en marcha figuran el Museo de la Historia y de la Ciudad de Mérida, la finalización de la primera fase de San Juan, la rehabilitación del convento de las Concepcionistas y las reformas en varias instalaciones deportivas municipales.

Más inversiones

A esas actuaciones se suman otros cuatro millones de euros para nuevos proyectos que se firmarán, adjudicarán o contratarán de forma inmediata. Entre ellos destaca la segunda fase del abastecimiento de San Juan, con una inversión de un millón de euros, que permitirá completar la mejora de la red en esta zona de la ciudad, con nuevas canalizaciones, mejora de la presión del agua y una nueva capa de rodadura.

También se incorporan 700.000 euros para la mejora de la red de abastecimiento de Plantonal de Vera y 240.000 euros para la construcción de una glorieta en la confluencia de las calles Arenal de Pan Caliente, Florencia Gil y Setúbal, en el entorno de la carretera de Cáceres y el puente romano del Albarregas. Según ha señalado el regidor, se trata de un punto donde se producen problemas de ordenación del tráfico y donde se han registrado algunos incidentes.

Otra de las inversiones destacadas será la instalación de una ozonadora en la estación de tratamiento de agua potable, con una partida de 750.000 euros. Osuna ha defendido que esta actuación permitirá aplicar "la mejor y la última de las tecnologías" para garantizar la calidad del agua en Mérida y mejorar el control del suministro. El paquete se completa con 1,7 millones de euros para la renovación del parque móvil municipal y de la maquinaria industrial.

Gestión económica

El regidor municipal ha defendido que el remanente positivo es fruto de la gestión económica realizada durante los últimos años y ha subrayado que el consistorio mantiene en positivo las tres magnitudes que miden la situación financiera municipal: la tesorería, la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, entendida como capacidad de financiación. Ha detallado que es situación se da tanto en el ayuntamiento como en el Centro Especial de Empleo La Encina.

En esta línea, el primer edil ha enmarcado estos datos en la ejecución del presupuesto "más importante" de la historia del consistorio, con más de 83 millones de euros, al que se suman otros fondos como los EDIL, que rondan los 12 millones con parte de financiación municipal. Todo ello, ha recalcado, con "deuda cero" y con un periodo medio de pago a proveedores de nueve días.

"Estos datos refrendan que el ayuntamiento tiene un control riguroso de las cuentas y estamos ante la mejor gestión económica en su historia", ha afirmado. A su vez, el alcalde ha añadido que la situación económica actual responde también a la captación de fondos europeos y estatales, a la mejora de la recaudación sin subir impuestos desde 2015 y a una gestión eficiente de los recursos públicos.