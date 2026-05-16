La Antigua de Mérida se prepara para recibir Emerita Lvdica y las carreras de cuadrigas

La Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Antigua traslada su satisfacción por la llegada de una nueva edición de Emerita Lvdica, una fiesta recreacionista que califican de "extraordinaria y espectacular" para Mérida, además de que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de numerosas actividades en distintos espacios monumentales de la ciudad.

Uno de los escenarios más destacados será el Circo Romano, ubicado en esta barriada emeritense, donde se celebrará el espectáculo de carreras de cuadrigas, una de las propuestas más esperadas del programa y que previsiblemente atraerá a miles de personas. El presidente del colectivo vecinal, Luis Valiente, señala que ya se preparan para "vestirse de gala" en algunas zonas.

Buena imagen

Por ello, la asociación ha hecho un llamamiento a los residentes de los bloques situados frente al Circo Romano que aún no dispongan de banderola para que pasen por el centro social de La Antigua a recogerla y colocarla en sus balcones. La Junta Directiva también ha pedido la colaboración de todos los vecinos para mantener una buena imagen durante la semana de Emérita Lúdica.

En este sentido, recuerda que la basura debe depositarse dentro de los contenedores y siempre en el horario autorizado, a partir de las 21.00 horas. Asimismo, en caso de tener que retirar mobiliario o enseres, se solicita avisar previamente a FCC en el teléfono 924 373 163, donde se indicará el día y la hora adecuados para sacarlos a la vía pública.

El presidente subraya que La Antigua debe demostrar, una vez más, su compromiso cívico y su orgullo de barrio. "Ser de Mérida es un honor; ser de La Antigua, un orgullo", recuerda. Además, este año la Semana Cultural incorporará nuevas camisetas con el lema: 'Mérida te ilumina, La Antigua te deslumbra', un mensaje con el que la asociación quiere reforzar la implicación vecinal para mantener limpia y cuidada la barriada.

Por último, Valiente agradece el esfuerzo que está realizando el ayuntamiento emeritense para mantener limpia la ciudad y anima a los vecinos a colaborar: "No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia".