Mérida encuentra en Las Siete Sillas su rincón para disfrutar de la música sin etiquetas

Mérida volvió a demostrar este fin de semana que la música también puede ser un territorio para perderse, descubrir y dejarse sorprender. El parque de Las Siete Sillas acogió el viernes y sábado una nueva edición de 7SillasFest, un festival que volvió a tener una gran acogida reivindicando su papel como espacio de encuentro entre públicos y sonidos muy distintos.

Actuación del grupo Sarria. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Lejos de limitarse a encadenar conciertos, la cita propuso un recorrido musical amplio y poco convencional. Psicodelia, soul, rock de raíces, power-pop, americana y electrónica de vocación artística convivieron en una programación que volvió a situar al festival como una de esas propuestas pensadas para quienes buscan algo más que los nombres habituales de un cartel.

Los conciertos

La primera jornada arrancó con la participación de Laoctava centro de música creativa, que reforzó el vínculo del festival con la creación y la formación musical. A partir de ahí, el viernes fue construyendo un itinerario sonoro que tuvo en Rui Díaz&La Banda Imposible una propuesta de narrativa, densidad y ambición conceptual en su cruce de rock, folk y americana.

La noche continuó con Anna Dukke, que reformuló la tradición americana con carácter y magnetismo, conectando gospel, country y rock and roll desde una voz con personalidad propia. Después, Sarria aportó una nueva sensibilidad dentro del rock en español, con un cancionero que bebe del clasicismo pero se proyecta hacia territorios emocionales más abiertos y contemporáneos.

El pulso negro de la jornada lo puso Shirley Davis & The Silverbacks, garantía de groove, elegancia y entrega sobre el escenario, antes de que Cantarrana Soundsystem estirara la experiencia más allá de los conciertos y convirtiera el cierre del viernes en una celebración.

El sábado, el festival volvió a abrirse con Laoctava y fue elevando la intensidad con Helen Helen, dúo inclasificable que dinamita géneros desde la urgencia del directo. El viaje continuó con El Saguaro, que invocó el espíritu lisérgico de los años 70 sin caer en la nostalgia complaciente, y con The Hot Jivers, expertos en convertir cualquier escenario en una pista de baile retro-futurista desde una estética inspirada en los años 50 del pasado siglo.

En otro registro, Pelazo reivindicó el power-pop como una descarga eléctrica de melodías infecciosas y actitud de barrio. El broche llegó en la noche del sábado con el grupo emeritense Cervatana, nombre principal del cartel y una de las propuestas más singulares de esta edición. Su directo combinó kraut, techno, ambient y big beat con una dimensión escénica cercana a la danza contemporánea, en un espectáculo conceptual, ambicioso e hipnótico que puso el punto final al festival con acento local.