Mérida se juega su futuro con una fábrica de 800 millones y más turismo, pero sin transportes estables

La caída de la línea Mérida-Sevilla ha encendido una alerta que va más allá del autobús. La capital extremeña encara un nuevo ciclo industrial y turístico, pero necesita conexiones estables, accesibles y competitivas para no convertir el crecimiento en un cuello de botella.

La suspensión del servicio de autobús entre Mérida y Sevilla no es solo una incidencia en una línea concreta. Es el síntoma de una necesidad más amplia: la de dotar a la capital autonómica de unas infraestructuras de transporte acordes con el papel que está llamada a desempeñar en los próximos años.

La Junta de Extremadura ha exigido al Ministerio de Transportes una solución inmediata para la línea Mérida-Sevilla, después de que LEDA, titular de la concesión, dejara de prestar el servicio. El Gobierno regional reclama que se adjudique de forma provisional a otra empresa o que se tramite un contrato de emergencia, al tratarse de una concesión estatal que conecta dos comunidades autónomas.

El problema aparece en un momento especialmente sensible. Mérida ya no puede analizar sus comunicaciones solo desde la lógica de una ciudad administrativa. La capital extremeña suma su condición institucional, su peso turístico y una nueva expectativa industrial vinculada a la fábrica de cátodos de Hunan Yuneng en Expacio Mérida.

La fábrica de cátodos cambia la escala

La futura planta de materiales para cátodos de baterías de litio ferrofosfato ha sido declarada proyecto empresarial de interés autonómico. La Junta sitúa el proyecto en Expacio Mérida, con una parcela de 467.261 metros cuadrados, y recoge que la compañía pretende invertir 800 millones de euros y crear unos 500 empleos directos.

El Ayuntamiento de Mérida ha concedido además la licencia de obra definitiva para el proyecto Cato II, promovido por Hunan Yuneng, lo que permite el inicio de las obras. Según Canal Extremadura, la actuación prevé una inversión global cercana a 800 millones, unos 500 empleos directos y hasta 200 puestos durante el pico de ejecución de las obras.

Ese salto industrial obliga a mirar de otra manera la movilidad. Una fábrica de estas dimensiones no solo necesita suelo, permisos y energía. Necesita carreteras eficaces, transporte público fiable, conexiones con Sevilla, Madrid y el resto de Extremadura, accesos adecuados al parque empresarial, soluciones para trabajadores por turnos y capacidad para mover proveedores, técnicos, mercancías y servicios auxiliares.

Si Mérida aspira a convertirse en un nodo industrial ligado a la transición energética, no puede permitirse que una conexión básica con Sevilla dependa de soluciones improvisadas. La fábrica de cátodos puede atraer empleo cualificado, empresas auxiliares y desplazamientos diarios o semanales, pero ese potencial se debilita si las comunicaciones no acompañan.

El turismo también aprieta la demanda

La necesidad no viene solo de la industria. Mérida mantiene una presión turística creciente, especialmente en fechas de alta ocupación. Durante la última Semana Santa, el Ayuntamiento contabilizó 63.899 visitantes sumando oficinas de turismo, Museo Nacional de Arte Romano y Conjunto Monumental; además, los hoteles alcanzaron una ocupación media del 95 %, con establecimientos del centro al 100 %.

Ese volumen de visitantes exige una ciudad bien conectada. El turista que llega a Mérida no se mueve únicamente por carretera en vehículo privado. También necesita trenes, autobuses, taxis, aparcamientos, itinerarios peatonales, accesibilidad, información clara y enlaces con otros destinos. La conexión con Sevilla tiene un valor añadido porque enlaza la capital extremeña con una gran área metropolitana, con el aeropuerto sevillano y con otros flujos turísticos andaluces.

Destino

Mérida compite como destino patrimonial, cultural y congresual. Pero esa competencia no se gana solo con monumentos. Se gana también con la facilidad de llegada y salida. Una ciudad con patrimonio romano, agenda cultural, Semana Santa consolidada y creciente actividad empresarial necesita una movilidad que no falle precisamente cuando más visitantes, trabajadores y proveedores puede recibir.

La línea Mérida-Sevilla deja al descubierto una fragilidad estructural. Según la Junta, la suspensión ha impedido viajar a cientos de ciudadanos y ha generado un perjuicio directo para los usuarios.

Para muchos viajeros, el autobús no es una opción secundaria. Es la única alternativa real si no tienen coche, si no conducen, si viajan por trabajo, estudios, salud, trámites administrativos o enlaces con otros medios de transporte. En Extremadura, donde las distancias pesan y la oferta pública no siempre permite elegir, perder una línea interurbana tiene más impacto que en territorios con redes densas y frecuencias amplias.

La Junta sostiene que LEDA atraviesa una situación empresarial que le dificulta cumplir el objeto de la licitación. Por su parte, CCOO y la plantilla han denunciado impagos, venta de flota y subcontrataciones que consideran irregulares; esas acusaciones deben atribuirse al sindicato y a los trabajadores mientras no exista una resolución administrativa o judicial que las confirme.

Accesibilidad y derecho a moverse

La ausencia de una conexión estable golpea con más fuerza a las personas con necesidades especiales de movilidad. Cambiar un autobús por otro medio no siempre es posible para mayores, personas con discapacidad, usuarios con problemas de autonomía o viajeros que requieren asistencia.

En estos casos, la infraestructura no es solo el vehículo. También importan la estación, los horarios, la información previa, la asistencia, la accesibilidad de los andenes, la adaptación de los autobuses y la coordinación con otros servicios. Si Mérida va a crecer como polo industrial y turístico, la movilidad debe pensarse desde el principio para todos los usuarios, no como un añadido posterior.

La ciudad emeritense necesita conexiones, pero también calidad de servicio. Un territorio que reclama inversión industrial y presume de capacidad turística debe garantizar que moverse no sea una carrera de obstáculos para quienes parten con más dificultades.

Qué debe resolverse ahora

El Ministerio tiene la responsabilidad de desbloquear la línea Mérida-Sevilla por ser una concesión nacional entre Extremadura y Andalucía. La Junta plantea una autorización provisional a otra empresa o un contrato de emergencia.

La solución inmediata debe devolver el servicio a los usuarios, pero el debate de fondo va más allá. Mérida necesita una planificación de movilidad que mire a la próxima década: conexión con Expacio Mérida, transporte laboral, coordinación con el tren, líneas interurbanas fiables, mejores frecuencias, accesibilidad universal y capacidad para absorber picos turísticos.

La fábrica de cátodos puede además marcar un antes y un después en la economía de la ciudad. El turismo ya demuestra que Mérida tiene una capacidad de atracción sostenida. Ahora falta que las infraestructuras estén a la altura. Porque una capital que crece no puede quedarse sin autobús en una de sus conexiones estratégicas.