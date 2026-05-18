Mérida se mueve por el empleo: bolsas municipales y 500 puestos en el horizonte industrial

Mérida empieza a moverse en dos velocidades laborales. Por un lado, el Ayuntamiento ha activado nuevas bolsas de empleo para oficiales de albañilería y jardinería, perfiles ligados al mantenimiento urbano, los servicios municipales y los futuros planes de contratación temporal. Por otro, la ciudad mira ya a Expacio Mérida, donde la fábrica de cátodos de Hunan Yuneng aspira a convertirse en uno de los grandes motores industriales de la capital extremeña.

La coincidencia no es menor. Las bolsas municipales atienden necesidades inmediatas: bajas, vacantes interinas, refuerzos de plantilla y programas públicos. La planta de cátodos, en cambio, abre una expectativa de más largo recorrido, vinculada a la transición energética, la industria de baterías y la posible llegada de empresas auxiliares. Entre ambas vías aparece una idea de fondo: Mérida necesita preparar trabajadores para el empleo que ya surge y para el que puede llegar.

Perfiles

Las nuevas bolsas de empleo del ayuntamiento se dirigen a oficiales de albañilería y oficiales de jardinería. La convocatoria está pensada para cubrir necesidades municipales y podrá servir para futuros planes, refuerzos, bajas por incapacidad temporal o vacantes interinas. El acceso se hará mediante pruebas selectivas de carácter teórico y práctico, y podrán presentarse personas interesadas con independencia de su situación laboral, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

No son contratos automáticos. Formar parte de una bolsa no garantiza una incorporación inmediata, porque los llamamientos dependerán de las necesidades del servicio y de la disponibilidad presupuestaria. Pero sí coloca a los aspirantes en una lista de espera para futuras contrataciones temporales en dos áreas especialmente visibles para cualquier ciudad que crece: las obras de conservación y el cuidado de zonas verdes.

La segunda palanca está en la fábrica de cátodos. El consistorio concedió en abril la licencia de obra definitiva para el proyecto Cato II, promovido por Hunan Yuneng, y señaló que ese trámite permite el inicio inmediato de unas obras llamadas a marcar un cambio en el modelo productivo de la ciudad.

El proyecto contempla una inversión global cercana a los 800 millones de euros, una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y alrededor de 500 empleos directos, según la información difundida por el Ayuntamiento. Además, durante el momento de mayor actividad de las obras se prevén hasta 200 empleos ligados a la ejecución.

El impacto laboral de una planta de estas características no se limita a operarios industriales. La fábrica puede abrir oportunidades en producción, mantenimiento, logística, prevención de riesgos, calidad, administración, seguridad, transporte, ingeniería, química, electricidad, automatización, medio ambiente y servicios auxiliares. Parte de esos puestos dependerá de la empresa promotora, parte de contratas y parte del tejido empresarial que pueda asentarse alrededor.

Ahí está una de las claves para Mérida. El empleo directo es el más visible, pero el efecto tractor puede llegar también a pequeñas y medianas empresas de la ciudad y la comarca: talleres, suministradores, constructoras, limpieza industrial, vigilancia, transporte, hostelería, alojamiento, formación y servicios profesionales.

La ciudad, además, puede beneficiarse si logra conectar la oferta formativa con la demanda real. Institutos de FP, centros de empleo, academia privada, Universidad de Extremadura, empresas y administraciones tendrán margen para anticiparse. Cuanto antes se identifiquen los perfiles que necesitará la planta, más opciones habrá de que el empleo se quede en Mérida y no llegue solo de fuera.