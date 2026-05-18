La factura de cuidar Mérida llega a Felipe VI de la mano de Osuna

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha participado este lunes en la audiencia concedida por el Rey Felipe VI al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una red formada por 15 municipios españoles entre los que se encuentran Mérida y Cáceres. En el encuentro, los representantes municipales han trasladado al monarca el coste que supone conservar, mantener y restaurar los cascos históricos de estas ciudades.

Según ha informado Osuna, el grupo ha pedido a Felipe VI que pueda favorecer una interlocución con otras administraciones para abrir líneas específicas de ayudas destinadas a proyectos de conservación y restauración. La demanda afecta de lleno a Extremadura, que cuenta con dos ciudades reconocidas por su valor histórico y monumental y que afrontan el reto permanente de compatibilizar la protección patrimonial con la vida cotidiana de vecinos, comerciantes y visitantes.

Ayudas para conservar los cascos históricos

La reivindicación planteada al Rey parte de una preocupación común: los cascos históricos de las Ciudades Patrimonio requieren inversiones constantes, no solo para grandes restauraciones, sino también para mantener calles, edificios, espacios públicos, accesos, entornos monumentales e infraestructuras que forman parte de conjuntos protegidos.

En el caso de la capital extremeña, el peso del patrimonio romano, visigodo, islámico y contemporáneo convierte la conservación en una tarea estructural para la ciudad. En Cáceres, el equilibrio entre el uso turístico, residencial e institucional de su conjunto histórico también exige actuaciones sostenidas. Por eso, el grupo ha defendido ante Felipe VI que estas ciudades necesitan un tratamiento específico dentro de las políticas públicas.

Osuna ha dicho que la reunión ha servido para trasladar "las necesidades y problemas" que tienen las ciudades que forman parte del grupo. El alcalde emeritense ha señalado que la audiencia ha durado casi una hora y ha estado centrada en propuestas vinculadas a la conservación del patrimonio y al mantenimiento de estos espacios urbanos singulares.

Cableados que afean los conjuntos patrimoniales

Además de las ayudas públicas, el Grupo de Ciudades Patrimonio ha planteado otra petición: que el Rey pueda solicitar a corporaciones empresariales de sectores energéticos y de telecomunicaciones que colaboren en el embellecimiento de estas ciudades.

Audiencia del Rey al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, celebrada este lunes en el Palacio de la Zarzuela. / Cedida a El Periódico Extremadura

La preocupación se centra, según ha indicado Osuna, en los cableados que en "muchas ocasiones" ensombrecen los cascos históricos y "afean los conjuntos patrimoniales". La retirada, integración o mejora de estas instalaciones es una reclamación habitual en ciudades monumentales, donde los elementos técnicos modernos conviven con fachadas, calles y plazas protegidas.

La petición busca implicar también al sector privado en la mejora visual y urbana de espacios que son, al mismo tiempo, lugares de residencia, escaparates turísticos y bienes culturales de valor internacional. En Extremadura, esta cuestión afecta de manera particular a enclaves históricos de Mérida y Cáceres, donde cualquier intervención debe ajustarse a criterios patrimoniales.

Invitación para visitar Cáceres en 2027

Durante la audiencia, el grupo ha invitado también a Felipe VI a visitar Cáceres con motivo del Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que tendrá lugar en marzo de 2027. La cita situará a la capital cacereña como punto de encuentro internacional para municipios con conjuntos históricos reconocidos y reforzará el papel de Extremadura en el debate sobre conservación, turismo cultural y gestión urbana del patrimonio.

Foto de familia del Rey con los representantes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. / Cedida a El Periódico Extremadura

"Su Majestad siempre tiene una relación muy especial con el grupo, siempre nos acoge con mucho cariño y con mucha atención. Ha sido una jornada de casi una hora de propuestas y de conversación y, como siempre, muy agradecido a la Casa Real que siempre trata así a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad", ha señalado Rodríguez Osuna.

La visita, si finalmente se confirma, tendría un valor institucional añadido para Cáceres y para el conjunto de Extremadura. La ciudad acogerá una cita de proyección iberoamericana en un momento en el que las ciudades históricas buscan nuevas fórmulas para financiar su conservación sin perder actividad, población ni identidad.