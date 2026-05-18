Un crimen ficticio sacudirá los comercios de La Antigua y San Luis en Mérida

Algo extraño va a ocurrir en La Antigua y San Luis. El próximo 29 de mayo, a partir de las 18.30 horas, las calles y comercios de estas barriadas emeritenses dejarán de ser solo lugares de paso para convertirse en el escenario del primer Cluedo Urbano Comercial de Mérida, una experiencia familiar en la que los participantes deberán seguir pistas, superar pruebas y reconstruir una historia marcada por un crimen ficticio.

La propuesta, organizada por el consistorio de la capital extremeña y gestionada por el Espacio de Creación El Perro Verde, busca llevar el juego a pie de calle y transformar a los negocios del barrio en parte activa de la trama. La actividad se estrenará con un aforo limitado a 100 personas.

La delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha presentado este lunes la iniciativa, que ha definido como una "propuesta innovadora" pensada para dinamizar distintos barrios de la ciudad a través del ocio familiar y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo entre los vecinos y el comercio de proximidad.

Presentación del primer Cluedo Urbano Comercial de Mérida, que se estrenará el 29 de mayo en la barriada de La Antigua y San Luis. / Ayuntamiento de Mérida

Pistas, pruebas y negocios de proximidad

Los establecimientos participantes ofrecerán "pistas o pruebas dentro de una historia tematizada", ha señalado la delegada, que ha destacado que esta fórmula permitirá fomentar "el descubrimiento del tejido comercial y la interacción directa con los negocios de cada zona".

La propuesta está planteada para todos los públicos y con actividades pensadas para disfrutar en familia. La idea, según ha recalcado Iglesias, es que quienes se inscriban entren en los comercios, conozcan sus productos o servicios y establezcan un contacto directo con los negocios de la barriada, favoreciendo así la atracción de nuevos clientes.

En esta primera edición participarán nueve establecimientos de La Antigua: Copito I, Copito II, Ferretería La Antigua, Sabor Brasa y Leña, Almacenes El Barato, Carnicería Álvarez Gómez, Autoservicio El Paraíso, Peluquería JCS Scenna y Mercería Milagro Macías.

Inscripción hasta el 25 de mayo

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la organización, que permanecerá disponible hasta el 25 de mayo.

La primera cita servirá como arranque de un programa que tendrá continuidad en otras zonas de Mérida. La siguiente sesión está prevista para el 5 de junio en la Zona Sur y Los Bodegones, mientras que la tercera se celebrará el 19 de junio en Nueva Ciudad y El Torillo. La delegada de Comercio ha dicho que los establecimientos de proximidad de estas barriadas que quieran incorporarse a próximas ediciones podrán hacerlo a través de la Delegación de Comercio.

Una historia de misterio en las calles

En la presentación también ha participado el actor y responsable del Espacio de Creación El Perro Verde, Esteban García Ballesteros, quien ha subrayado la buena acogida de la propuesta entre los negocios participantes. Según ha afirmado, los comerciantes están "súper ilusionados" con una actividad "novedosa" y "divertida" que permitirá al público recorrer y conocer de primera mano esos establecimientos.

Cartel promocional del Cluedo Urbano Comercial de Mérida, que propone resolver un crimen ficticio por los comercios de La Antigua y San Luis. / Ayuntamiento de Mérida

El relato diseñado para la experiencia parte de una premisa de misterio: "la tranquilidad de varias barriadas de Mérida está a punto de romperse". A partir de ahí, las calles y los comercios se transformarán en "escenarios de misterio, secretos y sospechas" dentro de una trama que gira en torno al cuerpo sin vida de J.J. Alcázar, presentado como un influyente y temido empresario de la zona.