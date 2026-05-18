Mérida ofrece cuatro talleres gratuitos para aprender a cuidar el suelo pélvico femenino

El Centro Clara Campoamor de Mérida acogerá entre mayo y junio cuatro talleres gratuitos dirigidos a mujeres para aprender a cuidar el suelo pélvico, una parte clave de la salud femenina que influye en la autonomía personal, la salud sexual y el bienestar emocional. La iniciativa se organiza con motivo del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, que se conmemora el 28 de mayo.

La Delegación de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Mérida impulsa esta programación con el objetivo de ofrecer a las participantes herramientas prácticas y conocimientos anatómicos que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

Los talleres

En concreto, los talleres se celebrarán los días 26 de mayo y 4, 9 y 17 de junio, en horario de 18.00 a 20.00 horas, en el Centro Clara Campoamor, ubicado en la avenida Eugenio Hermoso s/n. Según ha informado el consistorio, las sesiones correrán a cargo de la fisioterapeuta Sonia Bedate.

La propuesta está pensada para acompañar a mujeres en diferentes etapas vitales. Por ello, los contenidos se adaptarán a perfiles diversos, desde mujeres en edad reproductiva hasta embarazadas y madres en el postparto, tanto inmediato como tardío, así como mujeres en perimenopausia o menopausia.

Cada sesión contará con un máximo de 20 participantes y las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta este lunes 18 de mayo y, una vez cerrado, la organización contactará con las solicitantes para confirmar la reserva de plaza.

Cada participante podrá inscribirse únicamente en una de las sesiones programadas, eligiendo uno de los días disponibles. Además, deberá acudir con una toalla pequeña de mano y una esterilla. Desde la Delegación de Igualdad subrayan que el cuidado del suelo pélvico "no es únicamente una cuestión estética o de salud física", sino un aspecto fundamental para la autonomía personal, la salud sexual y el bienestar emocional de las mujeres.