La profe de Mérida que quiere que los niños aprendan inglés este verano sin abrir un libro

La academia emeritense Express Yourself English Academy lanzará este verano Express Yourself Summer Academy, una iniciativa educativa dirigida a familias con niños que buscan una alternativa de aprendizaje de idiomas durante las vacaciones sin salir de Mérida.

La propuesta, según explica su fundadora, Nereyda Valle Luviano, nace con la idea de que los menores no se limiten a estudiar inglés, sino que puedan vivirlo de manera natural en un entorno adaptado a edades tempranas. El programa combina juego, teatro, creatividad, movimiento y experiencias reales de comunicación como herramientas para favorecer el uso espontáneo del idioma.

Valle Luviano, fundadora de la academia en la capital autonómica, ha señalado que la iniciativa surge también de una necesidad personal. "Como madre y docente, observé que en Mérida existían pocas propuestas de verano centradas en una inmersión lingüística real y adaptada a edades tempranas", ha explicado.

Una propuesta desde Mérida

Express Yourself English Academy acompaña a familias de la capital extremeña desde 2012. Tras más de una década de actividad, el nuevo formato de verano busca abrir un espacio educativo en el que el inglés se trabaje de forma cercana, dinámica y vinculada a experiencias que resulten significativas para los niños.

El planteamiento se articula en torno a semanas temáticas estructuradas, diseñadas para fomentar la comunicación espontánea, la confianza a la hora de expresarse y el aprendizaje natural del idioma. La academia defiende que este enfoque permite acercar experiencias de inspiración internacional a las familias extremeñas sin necesidad de desplazamientos fuera de la región.

En una ciudad como Mérida, donde las familias suelen buscar durante el verano fórmulas que combinen conciliación, actividad educativa y ocio infantil, este tipo de iniciativas se incorporan a una oferta creciente de propuestas para las vacaciones escolares. La diferencia que plantea la academia está en situar el inglés como lengua de uso durante la actividad, y no como asignatura.

Aprender en edades tempranas

La propuesta está especialmente pensada para muchachos de 3 a 10 años, una franja en la que el aprendizaje del idioma puede apoyarse en rutinas, juegos, dinámicas corporales y actividades creativas. El objetivo, según la academia, es que los menores ganen seguridad al expresarse y asocien el uso del inglés a situaciones reales y participativas.

Valle Luviano apunta que el proyecto también permite reflexionar sobre nuevas formas de aprender idiomas en Extremadura. En lugar de plantear el inglés únicamente desde la repetición o el estudio formal, Express Yourself Summer Academy apuesta por un entorno de inmersión en el que los niños puedan escuchar, responder, moverse, representar escenas y comunicarse con naturalidad.