Subida de sueldo en el Ayuntamiento de Mérida: cuándo se cobra y a quién afecta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una subida del 1,5% en las retribuciones de los empleados públicos municipales. El incremento se aplicará en la nómina de mayo y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, según ha informado el consistorio en una nota de prensa.

La medida cuenta con una partida de 333.134,05 euros recogida en los presupuestos municipales. A esta cantidad se suma el crédito habilitado para el abono a los empleados del Organismo Autónomo de La Encina, que asciende a 16.632,39 euros. En total, la dotación prevista alcanza los 349.766,44 euros.

El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha explicado que el incremento fue aprobado por la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado jueves, 14 de mayo, "con carácter definitivo y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026".

Acuerdo con los sindicatos

El ayuntamiento ha señalado que la subida ha sido consensuada con las centrales sindicales UGT, CCOO y CSIF, representadas en el consistorio emeritense. La actualización salarial se enmarca en el Acuerdo Marco recogido en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, de mejora de las condiciones laborales y salariales.

Ese acuerdo, firmado por el Gobierno de España y los sindicatos, establece un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las administraciones públicas, con aplicación hasta el año 2028.

Efectos para la plantilla

El consistorio de la capital extremeña considera que esta mejora permite actualizar las retribuciones de la función pública local de acuerdo con la situación económica y contribuir a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

La subida afecta tanto al personal del Ayuntamiento de Mérida como al del Organismo Autónomo de La Encina, dentro de los créditos habilitados para hacer frente al incremento salarial. La aplicación con efectos desde el 1 de enero implicará el abono de los atrasos correspondientes en la nómina de mayo.