El autobús Mérida-Sevilla sigue en el aire: Transportes estudia cómo desbloquear la línea

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado este martes que el Ministerio de Transportes está "sumamente preocupado" por la reciente interrupción de la línea de autobús Mérida-Sevilla, una conexión clave para muchos viajeros extremeños que se desplazan hacia la capital andaluza por motivos laborales, sanitarios, académicos o familiares.

Quintana ha explicado que el Ministerio analiza ahora las posibles vías de actuación "desde el punto de vista jurídico", teniendo en cuenta que existe una empresa, Leda, que prestaba anteriormente el servicio y contaba con la correspondiente concesión administrativa. Según ha indicado, ya se han iniciado los trámites para la reversión de la concesión.

"Los temas jurídicos se están estudiando; ahora mismo el Ministerio está estudiando distintas posibilidades para intentar mejorarlo", ha señalado el delegado del Gobierno en declaraciones a los medios en Badajoz.

FlixBus, cabotaje y una solución provisional

Las declaraciones de Quintana se producen después de que FlixBus haya reclamado un servicio de cabotaje para dar una salida a la suspensión de la ruta. El delegado no ha concretado una decisión cerrada, pero ha confirmado que esa posibilidad forma parte de las alternativas que se están analizando.

"Sé que el Ministerio está estudiando y esa es una de las posibilidades que está estudiando", ha agregado Quintana, que ha insistido en que cualquier salida debe ajustarse a la normativa vigente. "Vivimos en un Estado de Derecho y se tienen que cumplir las distintas normativas, y lo tenemos que hacer jurídicamente como así sea posible", ha afirmado.

Mientras se resuelve la situación, el delegado del Gobierno ha recordado que "transitoriamente" los viajeros pueden utilizar la línea Gijón-Sevilla, operada por otra empresa. Esa alternativa permite mantener una opción de viaje, aunque no despeja por sí sola las dudas sobre frecuencias, horarios o recuperación de la conexión directa entre Mérida y Sevilla.

Una ruta sensible para Extremadura

La interrupción del servicio vuelve a situar en primer plano las dificultades de movilidad que arrastra Extremadura, tanto en el transporte ferroviario como en determinadas conexiones por carretera. En este caso, el problema afecta a una relación interurbana que une Mérida con uno de los principales nodos económicos, sanitarios y universitarios del suroeste peninsular.

Quintana ha evitado adelantar plazos y ha situado la solución en el terreno jurídico y administrativo. La prioridad, según ha trasladado, es encontrar una fórmula viable que permita mejorar la situación sin vulnerar el marco concesional vigente ni los procedimientos iniciados sobre la antigua concesionaria.

La clave estará ahora en conocer si Transportes opta por autorizar alguna fórmula provisional, si acelera la reversión o si habilita otro mecanismo que garantice la continuidad del servicio. Por el momento, el Ministerio mantiene abiertas "distintas posibilidades".